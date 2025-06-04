Laboral
Denuncien que Correus no cobrirà les places dels treballadors de Tarragona durant les vacances d'estiu
La UGT assegura que a Tarragona hi haurà 10 de 31 llocs sense cobrir i a Valls 5 de 13
La UGT denuncia que Correus no cobrirà les places dels treballadors de Tarragona durant les vacances d'estiu. El sindicat assegura que l'empresa preveu la contractació de tres persones a la demarcació de Barcelona, una a Lleida, però cap a Tarragona ni a Girona.
En el cas de Tarragona de 31 places hi haurà 10 sense cobrir i a Valls de 13 places, 5 sense cobrir. El sindicat creu que es podria produir un «col·lapse» en el servei de Correus durant l'època estival a causa de la falta de personal. A més, alerten que aquesta situació implica una «sobrecàrrega de feina insostenible» per als treballadors de l'empresa.