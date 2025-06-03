Tarragona
Substitueixen el paviment del carrer Major amb la Baixada de la Misericòrdia
Els treballs busquen evitar relliscades i facilitar l'accés dels vianants
La Brigada Municipal de Tarragona està realitzant aquesta setmana els treballs de substitució del paviment dels dos trams de vorera a la intersecció del carrer Major amb la Baixada de la Misericòrdia.
Aquesta obra, reclamada pels veïns i veïnes de la Part Alta, consisteix en canviar el paviment de pedra desgastat de manera natural pel pas del temps i de l'ús per un altre visualment semblant amb una rugositat de fàbrica més duradera i resistent davant la pluja per tal d'evitar relliscades.
En concret, es substitueix el terra de les dues franges de vorera que porten al vianant fins a les escales d'ambdós costats de la baixada de la Misericòrdia, a on la Brigada ja va instal·lar el passat mes de març una nova barana per tal de facilitar el seu accés.
Redacció