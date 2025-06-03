Diari Més

Substitueixen el paviment del carrer Major amb la Baixada de la Misericòrdia

Els treballs busquen evitar relliscades i facilitar l'accés dels vianants

Imatge dels treballs al carrer Major amb la Baixada de la Misericòrdia.Joan Carles Borrachero

La Brigada Municipal de Tarragona està realitzant aquesta setmana els treballs de substitució del paviment dels dos trams de vorera a la intersecció del carrer Major amb la Baixada de la Misericòrdia.

Aquesta obra, reclamada pels veïns i veïnes de la Part Alta, consisteix en canviar el paviment de pedra desgastat de manera natural pel pas del temps i de l'ús per un altre visualment semblant amb una rugositat de fàbrica més duradera i resistent davant la pluja per tal d'evitar relliscades.

En concret, es substitueix el terra de les dues franges de vorera que porten al vianant fins a les escales d'ambdós costats de la baixada de la Misericòrdia, a on la Brigada ja va instal·lar el passat mes de març una nova barana per tal de facilitar el seu accés. 

