Societat
Retrat dels joves tarragonins: desvinculats de la política i la religió i poc associats
Diferents estudis mostren que la joventut viu una «emancipació condicionada» i depèn molt de la família
La joventut tarragonina està desvinculada de la política i de la religió. S’associa escassament. I viu una emancipació «condicionada», ja que depenen molt econòmicament de la seva família. Aquest és el retrat que s’extreu de diferents estudis recents sobre els adolescents tarragonins que l’Ajuntament ha encarregat a la URV per a elaborar el Pla Local Jove.
«Els joves veuen la política com una cosa aliena als seus interessos. No hi han participat ni han format part, però es mostren decebuts», explica Àngel Belzunegui, professor de Sociologia, investigador i autor d’un estudi en profunditat dels adolescents tarragonins. «Lliguem molt amb el pragmatisme. El jovent està escassament associat», afegeix el professor.
En aquest sentit, es destaca el canvi respecte generacions anteriors. «També hi ha una desvinculació religiosa. Tot i que no són anticlericals», diu Belzunegui. El professor també posa sobre la taula el concepte «emancipació condicionada». «Segueixen depenent molts anys de la família per un tema econòmic», apunta.
Més enllà, Francesc Valls i Anna Maria Sánchez-Aragón, de la URV, van elaborar un informe sintètic sobre la realitat juvenil a la ciutat. Les dades dels estudis s’han obtingut d’una enquesta realitzada a més de 1.300 joves tarragonins i tarragonines de 15 a 17 anys; de prop de 500 valoracions dels serveis juvenils i més de 1.700 valoracions sobre les activitats realitzades en els darrers anys.
Finalment, l’estudi també té en compte diverses trobades col·lectives amb joves i amb agents vinculats al món juvenil. Un 27% dels adolescents han patit malestar emocional, un 18% han sentit baixa autoestima i un 16% noten irritabilitat.
«Aquests símptomes es presenten diferent. Els nois mostren desinterès més fàcilment i les noies ploren més sovint», exposa Valls. A més, gairebé 3 de cada 10 joves diuen que no tenen prou suport familiar per a compartir problemes i parlar de diversos aspectes que afecten la seva vida.
Pel que fa al consum de drogues, abans dels 15 anys, un 60% dels joves tarragonins han fumat tabac, un 40% s’ha emborratxat i un 40% ha fumat cànnabis. «Aquesta mena de consums primerencs són una tendència arreu del país i ens empeny a intervenir», explica Sánchez-Aragón. Pel que fa a l’ús d’internet, un 33% de les noies tarragonines en fan un ús problemàtic. En els nois és el 25%.
Amistat-reciprocitat
Els joves tarragonins valoren profundament les amistats basades en la reciprocitat i el suport mutu. D’altra banda, són conscients que les xarxes socials adulteren les relacions que estableixen, i que aquest tipus de contactes són sovint superficials i efímers.
«Tenen una visió molt utilitarista, no són pas altruistes. Consideren amic a qui dona el que ells estan disposats a donar», explica Belzunegui. També les xarxes creen un sentiment permanent d’inseguretat entre els joves ja que inciten a una constant comparació entre ells. En l’estudi també els joves destaquen la necessitat d’espais de trobada reals per enfortir els vincles socials físics.
L’informe reflecteix una creixent acceptació de la diversitat de gènere i orientació sexual, encara que denuncien la persistència de discriminacions i micromasclismes. «Cal destacar que no hi ha una única joventut. Les reclamacions que es plantegen a l’Ajuntament van en la línia de la cohesió social», conclouen.