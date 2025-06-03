Societat
El Pyongyang Café de Tarragona: el controvertit bar nord-coreà que va obrir portes a la ciutat
El local, impulsat pel representant oficial de Corea del Nord a Occident, el tarragoní Alejandro Cao de Benós, va funcionar com a punt de trobada ideològic i cultural entre 2016 i 2017
El Pyongyang Café va ser, durant un breu però intens període, un dels establiments més peculiars i polèmics de la ciutat. Situat al Carrer dels Rebolledo, el local va obrir les seves portes el juliol de 2016, promogut per Alejandro Cao de Benós, tarragoní i figura clau dins la diplomàcia no oficial de Corea del Nord.
El cafè, batejat amb el nom de la capital nord-coreana, era més que un bar: era una declaració política. Decorat amb cartells de propaganda socialista, llibres dels líders de la dinastia Kim i productes importats del país asiàtic, el Pyongyang Café va despertar curiositat, recels i cobertura mediàtica tant local com internacional.
«Volem trencar estereotips i mostrar la veritable Corea del Nord», declarava Cao de Benós a la premsa durant la inauguració. A més de servir cerveses nord-coreanes i infusions orientals, el local organitzava xerrades, projeccions i trobades ideològiques vinculades a l’Associació d’Amistat amb Corea (KFA), fundada pel mateix Cao de Benós.
Malgrat l’interès inicial, el projecte va tenir una vida pública curta. El març de 2017, el Pyongyang Café va cessar la seva activitat oberta al públic i es va reconvertir en un espai privat per a membres de la KFA.
Avui, el record del Pyongyang Café persisteix com una curiositat local i un capítol singular de la vida cultural tarragonina, on ideologia i oci es van entrellaçar en un context inèdit.