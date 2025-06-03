Societat
L’IMSST i Ematsa van atorgar uns 300 ajuts a famílies en situació de pobresa energètica
També es van elaborar 390 informes de risc d’exclusió residencial el 2024
L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) va realitzar fins a 390 informes de risc d’exclusió residencial (IRER) durant el 2024. Les empreses subministradores d’electricitat, gas i aigua han de sol·licitar l’elaboració d’aquests expedients abans de procedir a fer qualsevol tall per impagament, per determinar si les persones o famílies afectades es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
La Llei 24/2015 protegeix aquelles llars que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques o estan en risc de perdre els seus habitatges i estipula que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments a les famílies en risc d’exclusió residencial. Igualment, insta a «aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar-los un deute».
Més enllà d’elaborar aquests informes, l’IMSST també proporciona suport financer immediat per a les necessitats més urgents. Durant el 2024, van atorgar 57 ajuts per a pagar la factura de la llum i 11 per a les de gas. Igualment, es van realitzar sis altes de comptadors d’aigua. L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) també va concedir 214 subvencions —a través del seu fons social— per a ajudar a cobrir les despeses energètiques de desenes de famílies.
De la mateixa manera, van instal·lar 18 comptadors solidaris per garantir l’accés a l’aigua en casos de vulnerabilitat. El servei de mediació de l’IMSST va actuar en tres escales diferents per regularitzar la situació dels comptadors comunitaris on es produïa un impagament generalitzat. D’aquestes intervencions, una es va poder resoldre i dues estan en tràmit.
Internalitzar el servei
L’any 2022, l’Ajuntament de Tarragona va posar en marxa el Punt d’Assessorament Energètic (PAE). Aquest servei especialitzat, pensat per a combatre la pobresa energètica, va néixer per garantir els drets de les més de 600 famílies tarragonines que no podien fer front a les factures de llum, aigua i gas.
L’any passat, els Equips Bàsics d’Atenció Social de l’IMSST va assumir les tasques del PAE, entre les quals hi havia la gestió d’informes de vulnerabilitat sol·licitats per les companyies subministradores. «Abans estava externalitzat i, des del 2024, hem assumit el servei», explica Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials.
El gerent de l’IMSST, Josep Maria Beltran, destaca que «un 60% dels llistats que ens envien les empreses són persones que no han passat mai pels serveis socials o no sabem qui són». Aquest fet complica la feina dels tècnics, ja que «l’administració només compta amb un termini de 15 dies per donar resposta a la companyia perquè no faci el tall de subministrament».
De fet, en molts casos, poden elaborar l’IRER perquè no disposen de dades necessàries per avaluar la situació de les persones afectades. D’altra banda, Beltran recorda que les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar el bo social, que permet a aquestes llars obtenir descomptes en les seves factures energètiques domèstiques.