Una famosa fleca s’instal·larà al local d’una mítica botiga de mobles de Tarragona

La cadena de fleques ha posat un cartell al local anunciant que busquen venedors i forners

Imatge del local on la cadena de fleques i cafeteries 365 Obrador obrirà la seva nova botiga.

La cadena de fleques i cafeteries 365 Obrador obrirà una nova botiga a Tarragona, concretament, al local en el qual es trobava una mítica botiga de mobles de la ciutat, Mobles Leaders Juvenils, a l’avinguda Ramón i Cajal.

Això sí, això no significa que aquesta botiga de mobles juvenils hagi baixat definitivament la persiana, si no que s’ha traslladat a un altre local de la ciutat, que està situat al carrer Mossèn Ritort i Faus.

Imatge del cartell que 365 Obrador ha posat al local anunciant que busquen personal.

Per aquesta raó, la cadena de fleques i cafeteries ha penjat un cartell en el qual anuncien que busquen venedors i forners. «Estem buscant persones amb molt bona orientació al client, ganes d’aprendre i generar equip», indiquen.

365 Obrador ja disposa d’una altra botiga a la ciutat de Tarragona, concretament, que està situada a la Rambla Nova. Respecte a la resta de la demarcació, disposen d’un altre establiment al Passeig de Prim de Reus i un altre al carrer de Barcelona de Salou.

