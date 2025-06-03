Serveis
Els operaris d’Ematsa portaran polseres de temperatura contra els cops de calor
El mecanisme va arrencar com una prova pilot i ara ja s’ha incorporat. A la Brigada de Neteja també es van utilitzar
Per segon estiu consecutiu, els operaris d’Ematsa portaran polseres de control de temperatura per a evitar els cops de calor. El mecanisme va començar com una prova pilot i des de l’any passat ja es fan servir de manera habitual quan comencen a pujar les temperatures.
«A més de les polseres, per al personal que treballa al carrer a partir del juny s’adapta l’horari i es reorganitzen tasques per evitar les hores de més calor. S’equipen amb gorres amb protecció al clatell, crema de protecció solar i loció anti picades, motxilles tèrmiques per mantenir la beguda fresca i per a desenvolupar treballs al carrer disposen de carpes, para-sols i ventiladors», expliquen des de la companyia d’aigües pública. Ematsa destinarà 4.154,73 euros, amb IVA, per a obtenir els dispositius.
Avís al mòbil
Unes polseres que cada cop es veuen més en empreses que treballen a l’exterior durant els mesos d’estiu. Un exemple és la Brigada de Neteja de Tarragona, que també les ha utilitzat als estius. El dispositiu, a través d’un avís al dispositiu mòbil, va mesurant la temperatura corporal del treballador i alerta del risc d’hipertèrmia o cop de calor.
L’increment brusc de la temperatura corporal és el primer símptoma del cop de calor i el que causa la resta d’afeccions: mal de cap, vertígens, marejos, vòmits, desorientació, esgotament, respiració i freqüència cardíaca accelerada i pèrdua de coneixement.
Més de 1.600 morts
El sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) de l’Institut Carlos III, que treballa des del 2020, ha registrat ja 1.655 morts atribuïbles a les temperatures a Catalunya. El Govern de la Generalitat ha assegurat que es treballa amb la previsió de tenir un estiu «clàssic», amb un lleuger increment de la temperatura al juny però sense llargs períodes de sud ni calor extrema.
Pel que fa a les pluges, els pronòstics parlen d’un estiu normal i una tardor lleugerament humida a partir de l’octubre. La temperatura als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona s’estima que pujarà entre 1,7 i 3,7 graus el 2100, segons calcula el projecte ICARIA.