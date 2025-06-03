Empresa
Cofares inverteix més de 9 milions a Tarragona en el seu cinquè magatzem a Catalunya
El centre garanteix el subministrament a 140 farmàcies comunitàries de la província
La cooperativa de distribució farmacèutica de gamma completa Cofares ha inaugurat aquest dimarts el seu nou magatzem a Tarragona, que suposa la seva cinquena instal·lació a Catalunya, amb una inversió de més de 9 milions d'euros i una superfície de 5.850 metres quadrats.
Aquest centre, segons han informat des de la cooperativa, ja gestiona més de 25.000 referències i 10.000 línies diàries, amb una capacitat de càrrega de 22 rutes de transport de forma simultània i garanteix el subministrament a 140 farmàcies comunitàries de la província de Tarragona.
El president de Cofares, Eduardo Pastor, ha explicat que l'objectiu d'aquesta obertura és reforçar la seva aposta per Catalunya i garantir l'accés de la població als fàrmacs i productes de salut «de forma segura, equitativa i eficient».
En aquest sentit, durant una entrevista amb l'Agència EFE, el president ha matisat que la innovació ha estat determinant en el seu disseny i execució: «De fet, disposa de les tecnologies més punteres i compta amb un alt grau de robotització, que ens asseguren una gestió més eficaç i eficient».
Sobre l'impacte al territori, ha argumentat que aquest centre eleva la inversió total de la cooperativa a Catalunya fins als 12 milions d'euros i un nivell d'ocupació de 250 treballadors, que els permet prestar servei a un total de 1.800 farmàcies catalanes, és a dir, una quota de mercat del 27,16 %.
«Enfortir els nostres serveis aquí sempre és una prioritat per a nosaltres. A més d'aquest centre, disposem de 4 més, situats a Barberà, Barcelona, Girona i Lleida. I en els pròxims mesos obrirem una Oficina de Secció de Crèdit a Barcelona per facilitar als nostres socis una atenció personalitzada i l'accés a tots els serveis financers de la nostra cooperativa», ha detallat Pastor.
Finalment, des de Cofares han valorat aquesta instal·lació i l'obertura del centre d'Onda (Castelló) l'any passat com una estratègia per reforçar la seva presència a l'eix mediterrani.