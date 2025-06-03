Cultura
El cicle Cultura o Extinció programa activitats per reflexionar sobre els riscos del canvi climàtic
Tallers, xerrades, espectacles de carrer són algunes de les propostes de la tercera edició que se celebrarà a Tarragona
El cicle Cultura o Extinció de Tarragona programa 26 propostes per reflexionar sobre els riscos del canvi climàtic i per conscienciar sobre la necessitat de protegir el medi ambient. Del 25 al 28 de juny, s’han organitzat tallers, xerrades, exposicions, espectacles de circ, dansa i teatre al carrer, amb el Teatre de Tarragona com un dels principals punts de les activitats.
En la presentació del festival, feta aquest dimarts, els seus responsables han destacat les dues coproduccions fetes amb l’Ajuntament: l’espectacle Floripòndium, de la companyia Atzucac i Granotes al cel, aigua a la terra, de Banda Esfèrica. Els organitzadors també han realçat la funció de cloenda Carrer 024, de Sol Pico i els espais de debat i reflexió.
El programador del cicle i tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Guillem Rius, ha afirmat que han programat propostes molt diferents, que inclouen des d’espectacles de dansa o circ, de teatre, itinerants, a tallers i xerrades, els quals s’allunyen dels macrofestivals. Després d’una primera edició, que es va apostar per llocs «petits i bonics», en el segon any l’aposta va ser diferent i es va articular el Teatre Tarragona com un dels espais centrals del certamen.
Enguany, es repeteix la fórmula, amb una programació dissenyada per reflexionar sobre la sostenibilitat i les conseqüències del canvi climàtic. Entre les propostes destaquen Dones de Circ, de Teatro Sobre Ruedas, amb espectacles que acosten amb les seves caravanes el teatre aquelles poblacions que no en tenen. La peça es representarà a la rambla, davant del Teatre Tarragona. Una altra de les propostes teatrals que també es farà en aquest espai serà T’he de dir una cosa, protagonitzada pels alumnes de primer del cicle de grau superior de Tècniques d’Actuació Teatrals de l’institut Antoni Martí Franquès.
El programador també ha remarcat els espectacles de circ i dansa Corcs, de la companyia MuTa, Mary Jones Grandiosa, de Maria Cavagnero, o la instal·lació col·laborativa amb la circoteca de Valls, de les companyies d’Eudald Ferré i de la Passabarret, amb La caravana del doctor Masterfil. «El solo de dansa Soy Madera, de Elelei, us el recomano moltíssim, ens va deixar completament perplexos l’any passat al Deltebre Dansa», ha subratllat Rius.
A més, el certamen es traslladarà als carrers de la Part Alta, al parc de Saavedra i al Camp de Mart, amb els espectacles de circ com Forat0, de Dudu Arnalot o l’obra del col·lectiu Nyam Nyam Lloc, entre altres. El tècnic de cultura també ha destacat Tenet, de Eunoia Kolectiva i la peça de cloenda Carrer 024, de l’artista Sol Pico. «Tenet és un espectacle amb vuit acròbates de circ, l’estrena oficial serà al Grec, i es tracta d’una proposta molt espectacular, creiem que serà un dels plats forts. També destaco l’espectacle de gran format, de la Sol Pico, aquest va néixer a fira Tàrrega, l’hem portat perquè teníem ganes de celebrar el tercer any», ha concretat.
Finalment, s’han programat jornades de reflexió a les cinc de la tarda al vestíbul de Tarragona. «En la triple dimensió de la sostenibilitat, normalment ens centrem molt en l’àmbit mediambiental, hi afegim les socials i econòmiques, ara, però fem un pas més i parlarem de sostenibilitat humana i ens instal·larem a l’espai de l’extinció», ha detallat el tècnic de cooperació de l’Ajuntament Francesc Guirro. En concret, s’han programat dues propostes vivencials, per un costat un taller plàstic creatiu d’artivisime Sostenir-nos en la Barbàrie i, per l’altre, el laboratori experimental Ballarem quan passi la tempesta.
En la presentació de la programació, la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha assenyalat que l’objectiu del certamen és conscienciar la ciutadania dels «riscos» del canvi climàtic i de la importància de protegir el medi ambient. «Comencem a tenir exiliats i refugiats climàtics, llocs del món on la gent ha de marxar perquè pel canvi climàtic perden les seves cases», ha asseverat la titular de cultura. «En aquest projecte de ciutat, tenim la voluntat que la ciutadania de Tarragona es conscienciï. I què millor per conscienciar a tothom que fer-ho a través de l'art i de la cultura», ha afegit. Alhora, ha dit que el cicle de Cultura o Extinció promou les arts en viu i fa accessible la cultura.