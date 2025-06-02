Universitat
La URV, setena millor universitat de l’Estat segons el rànquing CYD
Destaca en la transferència de coneixement i en la contribució al desenvolupament regional i en els àmbits de Química i Enginyeria Química
La Universitat Rovira i Virgili és la setena millor universitat —la sisena pública— en la nova edició del rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo (CYD), que enguany mesura la qualitat del sistema universitari espanyol en els àmbits de coneixement STEM. Ho fa comparant el rendiment de 82 de les 88 universitats de l’Estat que imparteixen estudis de grau, tant públiques com privades, en cinc dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, internacionalització i contribució al desenvolupament regional.
Un total de 38 indicadors avaluen el rendiment de les universitats en aquestes dimensions. D’aquests, la URV n’ha situat 23 en el grup de major rendiment i 11 en el de rendiment intermedi. Segons aquests indicadors, la Universitat lidera, juntament amb l’Autònoma de Barcelona, en transferència de coneixement i ocupa una segona posició en la dimensió de la contribució al desenvolupament regional, equiparant-se a institucions com la Universitat de València, Universidad de La Laguna, Universitat de Barcelona, Universidad Miguel Hernández o la Universidad Católica de Valencia. També crida l’atenció el rendiment dels àmbits STEM de la URV en Química i Enginyeria Química, en què la Universitat és la primera i segona millor de l’Estat.
La Fundació Conocimiento y Desarrollo (CYD) defineix la URV com una universitat jove, dinàmica i amb vocació internacional, que vol donar resposta als reptes socials formant professionals preparats i amb pensament crític. També en destaca l’acompanyament personalitzat en la docència, amb un vessant pràctic destacat i una àmplia oferta en mobilitat. CYD subratlla que un 70% dels estudiants de la URV treballa als tres mesos de finalitzar els estudis i ho atribueix a la col·laboració de la Universitat amb les empreses i entitats del seu entorn, que permet que més de 2.000 estudiants optin a una oferta de pràctiques diversa.
El Rànquing CYD abasta la totalitat de les universitats públiques i el 85% de les privades de l’Estat. Per davant de la Universitat Rovira i Virgili, que és setena al top 10, hi figuren l’Autònoma de Barcelona, la de Navarra, la Pompeu Fabra, l’Autònoma de Madrid, la Carlos III de Madrid, la de Barcelona i la Universidad Pontificia de Comillas. Com a novetats, aquesta edició del Rànquing CYD incorpora l’àmbit de d’Enginyeria Elèctrica/ Energia i actualitza els resultats de les titulacions d’11 àmbits de coneixement STEM, inclosos en edicions anteriors: Arquitectura, Biologia, Física, Enginyeria civil, Enginyeria Electrònica i de telecomunicació, Enginyeria industrial/producció, Enginyeria informàtica, Enginyeria mecànica, Enginyeria química, Matemàtiques i Química.