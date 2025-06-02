Successos
Tensió a la Via Augusta per una discussió pujada de to que acaba sense incidents greus
La intervenció policial evita que una disputa desemboqui en violència, i l'incident es resol sense denúncies ni detencions
Els Mossos d'Esquadra han rebut aquest dilluns a les 16.40 h una alerta per una possible baralla a la part alta de la Via Augusta, a tocar del Parc de les Tres Granotes. En un primer moment, les informacions eren confuses, amb testimonis que oferien versions contradictòries dels fets.
Diverses patrulles s'han desplaçat fins al lloc indicat, on han procedit a identificar les persones implicades i a esclarir la situació. Segons fonts policials, es tractava d'una discussió pujada de to que, tot i l’elevada tensió, no ha arribat a derivar en cap agressió física.
El conflicte hauria començat quan, suposadament, algú ha llençat algun objecte que hauria esquitxat una de les persones presents, fet que ha desencadenat una disputa verbal que ha anat en augment.
Gràcies a la intervenció i mediació dels agents, la situació s'ha pogut controlar sense que hagi estat necessari efectuar cap detenció. Cap de les parts ha volgut presentar denúncia i tot ha quedat en una identificació preventiva d’alguns dels implicats.
Fonts policials han confirmat que, malgrat l’ambient crispat i els crits, no es s'han produït danys personals ni materials.