Tarragona Jove programa més d’un centenar de propostes per aquest estiu
Les activitats estan pensades per a joves d’entre 12 i 35 anys
L’Estiu Tarragona Jove 2025 arriba carregat de noves experiències, espais de creació i accions participatives adreçades a la joventut de la ciutat. L’Espai Jove Kesse, l'espai jove La Palmera, altres equipaments municipals i l’espai públic es converteixen, un any més, en punts de trobada, expressió i creixement personal a través d’una programació majoritàriament gratuïta i diversa.
El conseller de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha presentat aquest dilluns el detall de la programació. En total, 111 activitats, un increment substancial respecte a l'any anterior amb 95. «Tot plegat, una programació amb una mirada diversa, inclusiva i compromesa amb el dret dels joves a crear, expressar-se i participar», ha dit el conseller. «El programa de l’Estiu Tarragona Jove es reforça com una proposta cultural de proximitat i transformació», ha conclòs García de Castro.
Entre les propostes més destacades hi trobem les Summer Weeks, setmanes temàtiques que combinen lleure educatiu amb activitats creatives i culturals. Aquestes inclouen tallers de fotografia, teatre, cuina de supervivència, escriptura creativa, dansa, ràdio o circ, tecnologia, idiomes... En total 17 espais on cada setmana s' ofereix una immersió en un àmbit diferent, afavorint l’expressió personal, el vincle social i l’aprenentatge vivencial. Com a novetat destacada, enguany s’incorpora la Korean Party Week, una setmana especial dedicada a la cultura coreana, amb activitats com el taller d’iniciació al K-Pop i un laboratori de dansa K-pop nivell intermig, que culminarà amb una actuació col·lectiva dins del Festival Sota la Palmera el proper 7 d'agost a partir de les 18.30 h amb la presència de Tami Tamako, ballarina especialitzada en K-pop i creadora de contingut a xarxes socials on s'ha convertit en una figurada destacada dins de la comunitat de fans d'aquesta disciplina.
Una altra de les apostes clares són els Laboratoris de Creació Jove, processos col·laboratius guiats per artistes i col·lectius professionals de la ciutat. Aquest 2025 s’hi sumen noves propostes com el Laboratori de Folk, que recuperarà danses tradicionals europees en clau festiva i participativa, i el Laboratori de creació escènica de La Moixonera, un espai d’experimentació col·lectiva per a joves amb experiència en dansa, teatre o expressió corporal. A més, tornen els laboratoris habituals i esperats: el Laboratori de Clown, el de Dansa i Lliure Moviment, el de Màgia, i el Laboratori de Rap, tots aquests espais hi participen també en el projecte de Nits temàtiques dins la programació del Festival Sota la Palmera.
En el marc de les activitats d'estiu i del cicle Margalló, una de les activitats estrella serà la mostra final dels Tallers de Rumba Catalana i Percussió amb Cajón, que posarà el punt final a quatre setmanes de treball corporal i rítmic. L’espectacle, titulat Som la Rumba i Punt, comptarà amb la participació de Dani Pubill, net directe de Peret i figura clau de la rumba catalana, oferint una connexió única entre generacions i arrels musicals.
D’altra banda, com és habitual, impulsat des de l'Oficina Jove del Tarragonès el programa d’aquest estiu també aposta per la formació en l’àmbit educatiu i laboral, amb tallers específics de recerca de feina, orientació professional i millora de competències. Entre ells, destaca la Summer Week laboral, una acceleradora per a trobar feina en una setmana, així com accions formatives com el curs intensiu de monitor de lleure i el curs de monitor de menjador.
Tot aquest programa és possible gràcies a la implicació i col·laboració de més de 40 entitats i professionals del territori. Entre elles hi trobem altres departaments de l'Ajuntament com Centres cívics, Cultura, Salut, Igualtat, Esports... col·lectius de joves i culturals, entitats, artistes independents que formen part d'aquesta programació que enguany arriba a la 39a edició.
Les inscripcions s’obren a partir d’aquest dilluns 2 de juny a les 17 h i es poden fer a través del web www.tarragonajove.org.