Municipal
Surt a licitació el projecte d'adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau
Es preveu que les obres durin uns quatre mesos un cop s'hagin adjudicat les obres
L'Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació per tal de dur a terme el projecte d’obres d’adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau, que es defineix en l’ampliació, la millora, modernització, adaptació, adequació i reforç del local.
Aquest equipament, situat al local 2 dels baixos del Bloc Europa, té una superfície útil aproximada d’uns 154m2 (192m2 construïts), amb una sala de 120m2, dos lavabos, un magatzem de 16m2, una sala per a la neteja i una altra amb la maquinària de climatització.
Els usos previstos al local són els habituals del servei bibliotecari: la consulta i lectura de fonts d’informació en diferents suports, incloent punts d’accés a internet dotats d’ordinadors; el préstec bibliotecari i la realització d’activitats culturals i foment de la lectura.
El termini de les obres es preveu de 4 mesos i el pressupost és de 427.732,96€.