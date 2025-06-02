Diari Més

Municipal

Surt a licitació el projecte d'adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau

Es preveu que les obres durin uns quatre mesos un cop s'hagin adjudicat les obres

Els usos previstos al local són els habituals del servei bibliotecari.

Els usos previstos al local són els habituals del servei bibliotecari.Cedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació per tal de dur a terme el projecte d’obres d’adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau, que es defineix en l’ampliació, la millora, modernització, adaptació, adequació i reforç del local.

Aquest equipament, situat al local 2 dels baixos del Bloc Europa, té una superfície útil aproximada d’uns 154m2 (192m2 construïts), amb una sala de 120m2, dos lavabos, un magatzem de 16m2, una sala per a la neteja i una altra amb la maquinària de climatització.

Els usos previstos al local són els habituals del servei bibliotecari: la consulta i lectura de fonts d’informació en diferents suports, incloent punts d’accés a internet dotats d’ordinadors; el préstec bibliotecari i la realització d’activitats culturals i foment de la lectura.

El termini de les obres es preveu de 4 mesos i el pressupost és de 427.732,96€.

tracking