Política
El PP exigeix la reducció dels preus dels abonaments dels trens Regionals
El diputat Huguet avisa que el Govern encara no ha resolt el greuge comparatiu entre els preus de Rodalies i Mitjana Distància
El Partit Popular de Tarragona ha exigit al Govern de la Generalitat la reducció dels preus dels abonaments dels trens Regionals. El diputat Pere Lluís Huguet ha avisat que d’aquí a un mes s’acabarà la gratuïtat dels abonaments ferroviaris i que l’executiu català encara no ha resolt el greuge comparatiu entre els preus de Rodalies i de Mitjana Distància.
En una roda de premsa aquest dilluns al matí, Huguet ha denunciat que, tres mesos després de preguntar al Govern sobre si mantindria el greuge comparatiu, ara responen dient que encara estudien la situació. «El Govern ens diu que estan estudiant diverses alternatives. Consellers, queda un mes per haver de pagar els abonaments i encara es manté una diferència enorme de preus segons la destinació que preguin els usuaris», ha alertat el diputat.
Huguet ha recordat que un cop acabi la bonificació del preu dels tiquets de transport, els abonaments dels Regionals des de Tarragona a Barcelona s’aproparan als 100 euros davant els 20 euros dels Rodalies des de Sant Vicenç de Calders. «S’ha d’aclarir la situació i solucionar-la. Aquest greuge comparatiu és inadmissible. No pot ser que tinguem aquesta diferència enorme entre viatjar en Rodalies des de Sant Vicenç de Calders a fer-ho en Regionals des de la resta de comarques de la província», ha manifestat el popular.
«Demanem que s’equiparin les tarifes. No pot ser que ens tornin a perjudicar per ser tarragonins i venir de la província de Tarragona. Ens diuen que volen afavorir el transport públic. És clar que amb aquesta estratègia tarifària, estan aconseguint tot el contrari», ha conclòs Huguet.