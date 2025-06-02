Societat
El Museu de les Matemàtiques de Catalunya a Tarragona obrirà tots els matins el curs vinent
L'ampliació servirà perquè més centres educatius puguin visitar l'equipament ubicat a l'IMET
El Museu de Matemàtiques de Catalunya a Tarragona (MMACA) ha rebut més de 6.500 visites escolars en només cinc mesos. L'equipament ubicat a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) només ha obert tres dies a la setmana aquest curs. Un curs ple de reserves amb una participació molt important de centres educatius de la ciutat de Tarragona i del Camp de Tarragona.
De cara al curs escolar 2025-2026, el MMACA augmentarà els dies de visites escolars i obrirà cada dia de la setmana al matí i amb més franges horàries. Això és fruit de l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i el Departament d’Educació i Formació professional.
A partir del 4 de juny les escoles i instituts ja podran fer les seves reserves de les tres activitats que té actualment aquest nou museu de la ciutat de Tarragona a través d’aquest ENLLAÇ. Les activitats a reservar seran una miniexposició i un taller de cúpules per alumnes a partir de 4t de primària fins a batxillerat, i una gimcana matemàtica a partir de 5è primària fins a 2n d’ESO.
La visita a la miniexposició té l’objectiu de confrontar els infants amb objectes o situacions atractives que plantegin un seguit de problemes pràctics per resoldre. La resolució d’aquests senzills reptes exigeix la seva comprensió, abstracció i desenvolupament d’estratègies. La presentació amb material manipulable afavoreix que aquests passos es duguin a terme de manera activa. Desenvolupar aquestes habilitats de pensament matemàtic és l’objectiu de l’activitat.
El taller de cúpules consisteix en la construcció col·lectiva d’una o més cúpules d’uns 4 metres de diàmetre i 1 metre d’altura, aproximadament. Un dels principals objectius de l’activitat és fomentar el treball en equip i la coordinació. A la gimcana els alumnes s'organitzen en petits grups i han d’anar buscant elements del parc i respondre les preguntes plantejades, sovint amb un rerefons matemàtic (recomptes, reconeixement de formes, interpretació de mapes, etc.).