Equipaments
L’Ajuntament de Tarragona arranjarà quatre locals municipals que es troben en mal estat
Dos d’aquests es troben a la Part Baixa, un altre a la Part Alta i el darrer al barri de la Floresta
L’Ajuntament de Tarragona impulsarà un pla per millorar els locals municipals de la ciutat. De moment, té previst arranjar-ne quatre: dos a la Part Baixa, un a la Part Alta i el darrer a Ponent. «Els tècnics han valorat que són els que es troben en pitjor estat», explica el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre. L’edil recorda que alguns d’aquests equipaments estan cedits a entitats veïnals, però estan inutilitzables donat el nul manteniment que hi ha hagut en els últims anys.
El tercer tinent d’alcalde assegura que l’arranjament d’aquests locals ha estat «una prioritat» per al govern municipal i recorda que en els pressupostos del 2024 es va reservar una partida de 300.000 euros per a aquest fi. Gran part d’aquests diners es destinaran a la reparació de la seu de l’Associació de Veïns (AV) del barri del Port, situada en els baixos del número 9 del carrer Reial. Fa més de tres anys, l’entitat va haver d’abandonar aquest espai perquè presentava problemes estructurals.
L’equipament es troba en mal estat degut a les humitats generades pels baixants del celobert, que han provocat afectacions a les bigues de fusta. García Latorre explica que més enllà de reparar les instal·lacions, també «es canviarà una mica la distribució perquè sigui més útil». L’edil explica que el projecte ja està enllestit i s’ha enviat a contractació per a la seva licitació.
De fet, la intenció del govern municipal és «simultaniejar les obres amb la rehabilitació de l’edifici del carrer Santiyán». «La idea és que ambdós projectes estiguin finalitzats abans d’acabar l’any», diu el conseller d’Urbanisme, qui remarca que «la Part Baixa recuperarà dos equipaments a la vegada». Realment, la idea és que en siguin tres. L’Ajuntament està redactant el projecte per a arranjar l’antic local dels Xiquets del Serrallo, ubicat al carrer Nou de Santa Tecla, també municipal. La cessió d’aquest espai es farà a través d’un concurs públic obert a totes les entitats de la ciutat, tal com marca l’ordenança reguladora per a l’ús de locals municipals aprovada el mandat passat.
Filtracions a la Floresta
El consistori també està redactant el projecte per rehabilitar un local de la Part Alta. Concretament, el que està situat al Portal de Sant Antoni i toca «façana amb façana amb la Muralla romana», que l’Ajuntament va cedir a l’AV de la Part Alta: «No el podem tenir en l’estat en el que es troba», indica l’edil. Finalment, el govern preveu arranjar el local de l’AV de la Floresta: «En aquest cas, no hi ha deficiències estructurals, sinó que s’haurà de solucionar un problema de filtracions»