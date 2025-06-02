Successos
Intervenen 200 quilos de cocaïna en un magatzem de Tarragona
La droga va entrar pel port de Barcelona oculta en un carregament de cartró de Guatemala
El servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha decomissat 1.190 quilos de cocaïna que havien entrat pel port de Barcelona ocults en un carregament de 335 tones de cartró, suposadament, destinat al reciclatge. Els funcionaris van seguir dos camions carregats amb el cartró fins una nau de Tarragona, on van acabar descobrint 200 quilos d'estupefaent. La quantitat més important de cocaïna, uns 990 quilos, va ser finalment localitzada en una nau industrial a Madrid. Cinc persones i l'empresa que efectuava les importacions de la càrrega legal que camuflava la droga figuren com a investigades en el cas.
La denominada operació Shuko es va posar en marxa quan els investigadors van sospitar sobre l'activitat d'una empresa importadora de cartró per a reciclar des de Mèxic i Guatemala. Algunes d'aquestes importacions es venien, a continuació, a societats espanyoles dedicades al reciclatge de paper. Van detectar, però, que altres contenidors s'enviaven a una nau industrial de Tarragona, sense cap tipus d'infraestructura per emmagatzemar aquesta mercaderia, i no quedava clar l'objectiu d'aquestes compres de material.
Segons l'Agència Tributària, el 12 de març passat, l'empresa importadora va encarregar catorze contenidors amb 500 bales de cartró per a reciclar amb un pes de 335 tones. Les vigilàncies efectuades a la nau van acabar detectant dos camions que arribaven per carregar la mercaderia, amb una operativa més lenta del que seria habitual. Va ser llavors quan van inspeccionar el cartró que s'estava carregant. Dins d'una de les primeres bales i després de retirar una capa de 670 quilos, els funcionaris van trobar a dins un paquet amb pastilles de cocaïna.
Seguint la pista del mateix número de referència entre les 400 bales que quedaven a la magatzem, els funcionaris van acabar trobant una altra bala amb el mateix codi que també contenia cocaïna. En total uns 200 quilos. L'Agència Tributària va buscar totes les bales amb la mateixa referència i va organitzar, prèvia autorització judicial, un lliurament vigilat de la mercaderia a Madrid, el seu punt de destinació.
Van seguir els dos camions fins una nau industrial situada al polígon Camarma d'Esteruelas, a Madrid, on la mercaderia havia de ser rebuda. Però no va aparèixer ningú que es fes responsable de la càrrega. Finalment, la inspecció de la resta de material transportat va trobar 990 quilos més de cocaïna amagada en 60 de les 500 bales de cartró importat.