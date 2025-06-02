Salut
Els col·legis d'infermeria ultimen l'elaboració d'un nou codi deontològic per adaptar-lo a l'actualitat
Tarragona acull una jornada on es debat la influència de la llei de l'eutanàsia i la IA en la professió
Els col·legis d'infermeria estan enllestint la redacció d'un nou codi deontològic per a professió per tal d'adaptar-lo a la nova realitat que viu la professió. El codi es troba en la fase final de la seva elaboració abans de sotmetre'l a la prova de proporcionalitat, una directiva europea que analitzarà si el text és aplicable a la realitat.
Aquest dilluns, Tarragona acull una jornada sobre ètica i pràctica infermera on, entre altres qüestions, es debat i s'analitza la influència de la llei de l'eutanàsia i la intel·ligència artificial en la professió. La trobada, organitzada pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (Codita) a la URV vol aportar coneixements i intercanvis d'opinió relacionats amb la matèria.
María Jiménez, coordinadora de la comissió deontològica de Codita i vicepresidenta de la comissió a nivell estatal, ha apuntat que el codi «no s'havia adaptat a la situació actual i a les necessitats de la comunitat i la població». «No només dona resposta als professionals, sinó que també busca que les infermeres siguin d'excel·lència», ha manifestat. El nou marc no tractarà específicament la llei de l'eutanàsia «però sí que tracta un tema fonamental: la protecció del dret a l'autonomia». «No només és el dret a morir, hi ha altres situacions com el rebuig a un tractament, demanar una altra opinió o què vol una persona en el seu procés de malaltia», ha concretat Jiménez. L'objectiu final és «posar el pacient al centre» de l'atenció sanitària i que el model d'atenció no estigui basat en la malaltia sinó «en la persona que conviu amb una malaltia».
Pel què fa a l'adaptació a l'evolució de la intel·ligència artificial, Jiménez ha comentat que el codi se centrarà en com és l'ús de la tecnologia, en un vessant més ampli. L'objectiu és «que sigui beneficiosa per als pacients i per als professionals» però que cal posar en una balança pros i contres.
La degana de la facultat d'Infermeria de la URV, Maria Dolors Burjalés, ha valorat que l'actual no és una situació extraordinària. «Els dilemes ètics han anat canviat al llarg del temps. La professió evoluciona constantment i ens hem d'anar adaptant; no és que els dilemes siguin més grans sinó que canvia l'escenari», ha raonat. Burjalés ha posat en valor que als estudis universitaris es tractin els temes ètics en diferents assignatures. «És cert que els temes més humanístics al principi costen una mica. L'estudiant espera conèixer aspectes més biològics o biomèdics, però nosaltres ens dediquem a la cura de les persones i la part humanística és molt important», ha indicat. Així mateix, ha assenyalat que al llarg de la carrera els estudiants es formen «de manera progressiva» i això fa que «modifiquin la seva manera d'entendre les cures».