Política
Divergències pel consorci del patrimoni de Tarragona: la Diputació veu «difícil» entrar-hi
Per la seva banda, Rubén Viñuales defensa que no hi ha d’haver cap problema perquè l’ens supramunicipal hi sigui
Nou obstacle per a la creació del consorci del patrimoni. L’Ajuntament i la Diputació de Tarragona divergeixen en el paper que hauria de o pot jugar l’òrgan supramunicipal en el futur consorci. D’una banda, l’alcalde Rubén Viñuales exposa, en declaracions al Diari Més, que creu que n’hauria de formar part «perquè una de les finalitats de la Diputació és vetllar per la conservació del patrimoni de la província».
Ara bé, des de la Diputació, aquesta entrada al consorci es veu complicada. «Històricament, ens ha sigut difícil entrar a consorcis per qüestions jurídiques», indiquen fonts de l’òrgan supramunicipal. Si bé la institució presidida per Noemí Llauradó allarga la mà a col·laborar en la conservació del conjunt patrimonial de Tàrraco, l’encaix jurídic es veu com un gran escull. Uns impediments que no comparteix Viñuales, que confia a desencallar-los. «El que s’està treballant, de manera coordinada amb la Generalitat, és en un format jurídic per tal de donar aquest continent al consorci», defensa el batlle. Fonts de la Diputació diuen que encara no han rebut una proposta formal al respecte i conclouen que, un cop la rebin, l’estudiaran.
Una proposta que s’estima que pot arribar aviat. Viñuales ha expressat en diverses ocasions recentment que la confecció del consorci està avançant «a bon ritme» i que espera poder anunciar novetats abans d’acabar l’any. Una de les absències a tractar també gira entorn el paper que hi ha de jugar l’Arquebisbat. L’Església és la propietària d’una gran part dels elements de Tàrraco considerats patrimoni universal per l’Unesco. Per aquest motiu, l’arquebisbe Joan Planellas ha defensat que l’arxidiòcesi també hauria de formar part del consorci i ha reclamat els últims mesos un major ajut de l’Administració per a invertir i conservar aquest patrimoni. De moment, en la confecció del consorci pel patrimoni de Tàrraco, només es preveu que hi formin part administracions públiques.
Amb tot, encara no s’ha fet pública la dotació pressupostària d’aquest pacte entre les administracions. La gran reclamació del consistori gira entorn els diners, ja que, com l’Arquebisbat, s’ha hagut de fer càrrec de grans rehabilitacions i reformes de monuments amb recursos propis.
Anar sumant
El gran repte de l’Ajuntament de Tarragona és anar sumant i convencent administracions públiques perquè participin del consorci. I una de les més importants és el Ministeri de Cultura. Des del passat gener, quan es va presentar el nou projecte del MNAT, el ministre Ernest Urtasun i Rubén Viñuales no s’han tornat a reunir. Urtasun va expressar públicament que estudiaria la proposta. Però la situació no és fàcil, ja que el govern estatal no disposa d’uns nous pressupostos aprovats. Així, el marge de maniobra del Ministeri de Cultura és limitat. A més, també necessitaria el vistiplau del Ministeri d’Hisenda. La situació és semblant al govern de Salvador Illa, que sense comptes aprovats busca la fórmula per a crear el consorci.
Quan l’equador del mandat ja s’ha complert, Viñuales treballa per poder enllestir un pacte de futur per a la millora de la conservació del patrimoni tarragoní.