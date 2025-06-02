Policial
Denuncien 40 usuaris de VMP i bicis a Tarragona per mala conducta
S’ha sancionat a dos menors per conduir un VMP i una persona per donar positiu en alcohol o drogues
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha posat un total de 40 denúncies durant el desenvolupament de la campanya enfocada a la vigilància de conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) i també a la protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris de la via pública.
Aquesta campanya, impulsada pel Servei Català de Trànsit (SCT), s’ha portat a terme entre el 19 i el 25 de maig per part d’agents uniformats i de paisà de la Unitat de Trànsit i Transports.
Durant els controls, els agents han sancionat a 4 persones per circular per la vorera, a 4 per portar un passatger en un vehicle de mobilitat personal (VMP), 2 usuaris de VMP per circular sense tenir l’edat mínima, 22 persones per circular sense casc i altres elements de protecció, 7 per parar i estacionar en una zona on no podien i 1 per circular sota els efectes de l’alcohol o substàncies estupefaents.
La Guàrdia Urbana treballa de forma constant per vetllar per la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Per aquest motiu, es continuaran fent campanyes de sensibilització dirigides a tots els usuaris i conductors i també es portaran a terme controls de velocitat, d’alcoholèmia i de drogues al llarg de l’any.