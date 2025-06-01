Cultura
El Festival TETA triomfa amb rècord d’assistència i consolida Tarragona com a epicentre de la cultura feminista
Prop de 6.000 persones participen en la quarta edició d’un festival que reivindica la igualtat, la sororitat i el poder transformador de les dones en la música i la societat
La quarta edició del Festival TETA ha superat totes les expectatives i s’ha consolidat com una cita ineludible per al feminisme i la cultura a Tarragona. Prop de 6.000 persones han gaudit aquest cap de setmana d’un programa vibrant i compromès, que ha combinat grans noms de l’escena musical amb activitats gratuïtes per a tots els públics.
Organitzat per la conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l’Ajuntament de Tarragona i la promotora Abril Producciones, el Tetafest s’ha convertit en molt més que un festival: és un espai de resistència, celebració i visibilització de veus femenines que trenquen barreres.
Els concerts de l’Auditori del Camp de Mart han reunit gairebé 3.000 assistents, amb les entrades exhaurides hores abans per veure artistes com Rosario, Elena García i Roserona. Parallament, unes altres 3.000 persones han participat en les activitats gratuïtes celebrades als jardins del recinte, on s’han ofert espectacles de música, màgia i monòlegs, a més d’una fira d’entitats socials i feministes.
La consellera Cecilia Mangini ha destacat l’èxit d’aquesta edició: «Des del primer moment hem apostat fort pel TETA, i enguany s’ha demostrat que és un esdeveniment més que consolidat, un referent dins i fora de Tarragona. Hem fet un salt qualitatiu amb dues grans caps de cartell, més activitats gratuïtes i un fort vincle amb el teixit associatiu feminista de la ciutat».
La directora artística del festival, Mari Martínez, també ha agraït l’entusiasme del públic: «Aquest èxit és gràcies a totes les persones que hi han participat. El seu suport demostra que la cultura feminista té un lloc central i necessari per construir una societat més justa i igualitària».
El cartell d’aquest any ha comptat amb figures destacades com Rosario, Zahara i Clara Peya, i ha apostat per la reflexió col·lectiva amb un reforç dels espais previs al festival, els Pre TETA, que han passat d’una a tres sessions centrades en l’apoderament i el pensament crític.