Cultura
El Cicle de Cinema Lliure torna aquest estiu a la demarcació amb projeccions a Tarragona i Salou
Les projeccions gratuïtes tornen aquest juliol i agost amb sessions de cinema independent en entorns privilegiats
El cinema a la fresca torna a ser protagonista de les nits d’estiu a la demarcació amb una nova edició del Cicle de Cinema Lliure a la Platja, que enguany portarà projeccions gratuïtes a diferents platges de Tarragona i Salou durant els mesos de juliol i agost.
Tarragona
A Tarragona, les sessions tindran lloc a dues ubicacions emblemàtiques: la platja de la Móra i la platja de l’Arrabassada. A la Móra, es podrà gaudir de tres projeccions:
- Dilluns 7 de juliol – Volveréis
- Dilluns 21 de juliol – Flow
- Dilluns 4 d’agost – Un sol radiant
Pel que fa a l’Arrabassada, les nits de cinema seran:
- Dilluns 14 de juliol – Siempre nos quedará mañana
- Dilluns 28 de juliol – Salvatges
Salou
A Salou, les projeccions es faran a dues de les seves platges més populars. A la platja de Llevant, a l’alçada de la plaça de les Comunitats Autònomes, s’hi podran veure:
- Divendres 18 de juliol – Un sol radiant
- Divendres 25 de juliol – Volveréis
A la platja de Ponent, a l’alçada del Club Nàutic, la sessió tindrà lloc el:
- Divendres 1 d’agost – Salvatges
Totes les projeccions són d’entrada lliure i començaran a la posta de sol. El cicle ofereix una selecció de pel·lícules recents del cinema independent amb un fort component social, amb l’objectiu d’acostar el setè art al gran públic en un entorn natural i proper.