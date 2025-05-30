Societat
Uns 300 espectadors connecten amb la cultura a través d'una doble sessió inclusiva de cinema a Tarragona
La iniciativa 'Un matí de pel·lícula" obre les portes dels equipaments culturals de la forma «més normalitzada possible»
Uns 300 espectadors de residències de gent gran i entitats socials del Camp de Tarragona han participat aquest divendres en una doble sessió inclusiva de cinema a Tarragona. Impulsada per Apropa Cultura, la iniciativa facilita l'accés a l'oci cultural a persones en situació de vulnerabilitat.
«Malauradament la cultura encara està pensada per les tardes, nits i caps de setmana, als centres se'ls complica fer aquestes sortides i Apropa Cultura obre les portes d'aquests equipaments de la forma més normalitzada possible», ha assenyalat la mediadora Sara Medina.
A diferència d'una sessió convencional, l'entrada a la sala s'ha fet de forma «relaxada», mentre que la pel·lícula s'ha projectat a un volum menor de l'habitual i amb més llum a l'espai.
'Wolfgang (extraordinari)' i 'Robot salvaje' han estat els dos films escollits per a la jornada 'Un matí de pel·lícula', una iniciativa d'Apropa Cultura que ha portat a uns 300 espectadors a les sales de cinema de les Gavarres a Tarragona. És el primer cop que el programa aposta per una experiència cinematogràfica per a persones en situació de vulnerabilitat. Dividits en dos grups, els usuaris han pogut gaudir d'una sessió inclusiva i on s'han tingut en compte les necessitats dels col·lectius, especialment de residències de gent gran i entitats socials dedicats a persones amb capacitats diverses.
La proposta s'ha celebrat aquest divendres al matí, en un horari menys habitual per a l'oci cultural. Aquest és un dels objectius del programa, fer accessible la cultura a tots els públics. «Apropa Cultura fa que els usuaris tinguin dret a decidir sobre els drets culturals i què volen fer», ha apuntat a l'ACN la mediadora Sara Medina. En el cas de la projecció de 'Wolfgang (extraordinari)', l'entrada a la sala de cinema s'ha fet de forma "relaxada" per facilitar les transferències de tretze cadires de rodes i l'arribada dels espectadors amb mobilitat reduïda. A diferència d'altres projeccions convencionals, en aquesta ocasió també s'ha optat per baixar lleugerament el volum del film i mantenir enceses part de les llums de la sala, així com la porta oberta durant tota la sessió.
Una proposta ben rebuda pel públic
La tria d'aquest film també s'ha fet de forma coordinada amb les entitats involucrades, que han considerat adient la trama. La proposta ha convençut a usuaris com la Francisca Pla, de la residència Horts de Miró de Reus. «Trobo que tenen molt valor per acompanyar-nos a tantíssima gent que no podem bellugar-nos molt, tenen molt mèrit», ha celebrat. Tot i estar acostumada a veure pel·lícules al centre on viu, Pla ha reconegut que la d'avui ha estat una experiència. «M'ha agradat molt, la pel·lícula una mica sentimental, però bé. Estic molt contenta, tinc molta gana perquè passa l'hora de dinar... un altre dia ja repetirem, avui ja anem descansar», ha afirmat a l'ACN en sortir de la sala.
Actualment, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre hi ha 31 programadors adherits al programa, que s'allarga durant tot l'any amb diferents propostes culturals que s'adapten a tots els públics d'unes 300 entitats socials al conjunt de la demarcació.