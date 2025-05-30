Mobilitat
Tall ferroviari entre Tarragona i Salou-PortAventura el 8 de juny per obres d’Adif
Els treballs afectaran les línies R17 i RT2 durant 24 hores; Renfe oferirà més de 3.400 places en bus per garantir la connexió entre estacions
La circulació ferroviària entre Tarragona i Salou-PortAventura quedarà tallada des de les sis del matí del diumenge 8 de juny fins les sis del matí del dilluns 9 de juny per unes obres que Adif farà per substituir l'enclavament i la senyalització a l'entorn de la nova estació salouenca.
Els treballs afectaran les línies R17 i RT2 i per tal de minimitzar-ne els efectes Renfe oferirà més de 3.400 places en autobús durant aquella jornada. Seran 62 circulacions que connectaran les dues estacions en els dos sentits. L'horari dels busos estarà coordinat amb els horaris de sortida dels trens, excepte la darrera sortida des de Salou-PortAventura, que serà a les 21.50 hores per garantir el transbordament al darrer tren de Tarragona cap a Barcelona.
Així, el 8 de juny la línia R17 que connecta Salou-PortAventura amb l'Estació de França iniciarà i finalitzarà el seu recorregut ferroviari a Tarragona; i es complementarà amb el servei alternatiu per carretera entre Salou-PortAventura i Tarragona. La línia RT2 que uneix Salou-PortAventura i Tarragona es farà íntegrament per carretera.