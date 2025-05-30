Societat
L'arquebisbe de Tarragona denuncia una pintada a la seva seu contra el genocidi a Gaza
Planellas lamenta l'acció en un espai dedicat a pregar per la pau i reclama un alto el foc immediat a la Franja de Gaza
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha interposat una denúncia davant la Guàrdia Urbana per l'aparició aquesta setmana d'una pintada al palau de l'Arquebisbat en contra del genocidi a Palestina, afirma a EFE.
El grafiti consisteix en la frase "Aturem el genocidi del poble palestí", i està en una de les parets laterals de l'edifici.
Planellas, que reclama «un alto el foc a la Franja de Gaza», lamenta que hagin realitzat aquesta pintada «precisament on estem resant per la pau al món i perquè es posi fi a aquest genocidi».
El palau de l'arquebisbat no és l'únic lloc de la part alta de Tarragona on han aparegut missatges d'aquest tipus, també a les esglésies de Sant Miquel del Pla i de Natzaret, seu de la congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.
La Sang assenyala en un comunicat que s'uneix «a la crida per la pau i, com han expressat el papa Lleó XIV i l'arquebisbe de Tarragona, demanem un alto el foc immediat a la Franja de Gaza».
«Alhora, condemnem rotundament les pintades aparegudes a la façana de la casa de La Sang. Danyar el patrimoni històric i religiós de la ciutat no és ni pot ser mai el camí per denunciar cap injustícia», conclou.