Música
Jómiv, el músic de barri que li fa cançons a la vida
Aquest divendres el músic tarragoní estrena ‘Epílogo’, últim senzill de l’àlbum homònim que presentarà la setmana que ve
D e la vida, els músics en fan cançons. És el que li va passar a José Miguel Vázquez Rosillo, Jómiv, ara fa un parell d’anys. «Estava sortint d’un problema de salut una mica complicat. Això es va ajuntar amb la promesa que li havia fet a una companya de l’ofici, la Lynne Martin, de compondre una cançó per a ella. Així que va coincidir que tenia material amb molt de sentit, a causa d’una situació personal, i una idea musical per a ella. I d’aquí va sortir la cançó Epílogo».
El tema forma part del tercer treball del músic tarragoní, anomenat també Epílogo (Rambla Discos), que es presentarà la setmana que ve. Aquest divendres, però, es podrà escoltar aquest últim senzill, una cançó que parla sobre tocar fons i sentir-se perdut, però també de la voluntat de seguir pedalant. De la mateixa manera, el disc Epílogo, explica Jómiv, «expressa el final d’un camí i el començament d’un altre», que es manifesta amb temes com Si tú quieres, o Volar.
A Epílogo hi domina, però, aquell músic de barri, que treu tota la seva essència en temes com Vivir y soñar. «Soc de barri, he crescut a Bonavista, però ara visc a Campclar. La concentració de talent que hi ha aquí és coneguda de fa molt de temps, i em sento molt orgullós de representar-ho just en aquest moment», reivindica.
Aquest és el tercer treball de Jómiv, després de Un palmo, dos pies, tres codos (2014) i De la nada y la absurda dicotomía (2019). Això no obstant, admet el músic i compositor, tots tres «tenen un mateix estil molt eclèctic que costa de definir». Així i tot, apunta Jómiv, «no puc renunciar als meus orígens, perquè de seguida se’m veu la matrícula: cançons d’origen brasiler, mediterrani, amb rock’n roll, música negra… En definitiva, un compendi d’estils que m’apassionen».
També explica que aquest treball, com ja va fer en l’anterior disc, l’ha fet «sota la premissa del made yourself: amb un home studio a casa, i component, arranjant, produint i mesclant fins que arriba el moment d’enviar-lo a masteritzar».
El pròxim dissabte 7 de juny Jómiv farà la primera presentació del treball al Parc Félix Rodríguez de la Fuente de La Granja. Serà a les 12.30 h, i a més de tocar en directe signarà el nou disc, que ha il·lustrat amb una pintura de l’artista reusenca, establerta a Cambrils, Queralt Osorio. A més, es podrà veure el videoclip d’Epílogo, la cançó que des d’aquest mateix divendres ja es podrà escoltar a les plataformes d’escolta musical.