Política
La Diputació de Tarragona aprova un nou pla econòmic i financer per ajustar-se als límits fixats pel govern espanyol
La majoria del ple demana a l'Estat que hi hagi un únic magatzem de residus per la nuclear de Vandellòs
El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres un pla econòmic i financer que permetrà adaptar el límit del creixement de la despesa de l'ens supramunicipal dins el límit establert pel govern espanyol. Aquest límit el 2024 va ser d'un 2,6% i el 2025 la despesa està fixada en el 3,2%. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha considerat que «és una paradoxa que una administració sense deute ni dèficit» com l'ens «s'hagi de limitar». La posada en marxa d'aquest pla no afecta els projectes previstos al pressupost i es limitarà a congelar una part del romanent del 2024, que va ascendir fins als 37,8 MEUR. Aquest mecanisme serà vigent enguany i el 2026.
D'altra banda, i entre altres punts de l'ordre del dia, el ple també ha aprovat una proposta de declaració presentada per Junts relativa a la construcció del magatzem temporal a Vandellòs I. El grup ha demanat a la Subdirecció General d'Energia Nuclear del Ministeri per a la Transició Ecològica que es reconsideri la definició d'un únic emplaçament per als respectius magatzems de residus de les centrals de Vandellòs I i Vandellòs II. L'argument és la proximitat entre ells i amb l'objectiu de minimitzar l'afectació al territori i al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La proposta de declaració s'ha aprovat amb els suport de tots els grups a excepció de Vox.