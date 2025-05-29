Turisme
Tarragona crearà una oficina per a gestionar projectes digitals turístics
El consistori té l’objectiu de fer de la ciutat una «destinació turística intel·ligent»
L’Ajuntament crearà una oficina per a gestionar projectes destinats a transformar digitalment Tarragona i fer-la una «destinació turística intel·ligent». El consistori va fer un projecte anomenat ‘ConecTarragona’, que contempla l’execució de 22 actuacions.
El projecte es va presentar al Ministeri d’Indústria i Turisme, que va activar uns fons per aquesta mena d’accions. L’objectiu de l’Ajuntament és disposar d’un model de gestió turística intel·ligent basat en el coneixement de la realitat de la ciutat i a la vegada millorar l’experiència de turistes, residents i visitants mitjançant el desplegament d’una Plataforma Intel·ligent de Destí turístic.
Concessió provisional
Ara, el consistori ha rebut una concessió provisional de la convocatòria i ha tret a licitació la creació de l’oficina, per un import de 45.000 euros (sense IVA). L’adjudicació estarà condicionada a l’obtenció dels fons NextGenerationEU, que gestiona el Ministeri, segons s’explica a la memòria del contracte.
El pressupost total demanat del projecte, més enllà de l’oficina que ha de gestionar les accions, és de 928.070 euros i les principals partides estaran destinades a la implantació i adequació de la Plataforma Intel·ligent de Destinació Tarragona, a un sistema de mesuratge de fluxos, una plataforma única de venda de serveis culturals i turístics, la gamificació i accessibilitat, quioscos d’autoservei a les oficines de turisme i atenció al ciutadà, i un planificador intel·ligent de rutes.
La Plataforma Intel·ligent de Destí Tarragona compartirà casos d’ús amb d’altres ciutats de l’Eix Mediterrani (Tarragona, Castelldefels, Vila-seca i Vinaròs) així com amb la Diputació de Tarragona i compta amb el suport de 9 agents que formen part de l’ecosistema turístic: l’Agrupació de Càmpings de Tarragona, l’Associació d’Hotels de Tarragona, l’Autoritat Portuària, la Cambra de Comerç de Tarragona, el Clúster TIC Catalunya Sud, el Consell Regular de la DO Tarragona, l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA) i PIMEC. Les actuacions previstes i subvencionades tindran un període d’execució de 18 mesos i 250 destinacions han demanat els ajuts.