Habitatge
L’Ajuntament de Tarragona comprarà un edifici del centre de la ciutat per 1,1 MEUR i el destinarà a habitatge social
Aquest bloc del carrer Lleida compta amb vuit pisos, tot i que es podrien convertir en catorze
Tarragona continua ampliant el seu parc d’habitatge públic amb l’adquisició de diferents immobles de la ciutat. El consell d’administració d’SMHAUSA —el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes— aprovarà avui l’adquisició d’un nou edifici del carrer Lleida per a destinar-lo a lloguer social. Aquest immoble, situat al número 13, consta de quatre plantes i uns baixos, on hi ha dos locals comercials.
Es tracta d’un bloc plurifamiliar amb dos pisos amb una superfície de 84 metres quadrats i altres sis, més amples, de 110. La finca té més de cent anys d’antiguitat, però s’hi han realitzat diverses reformes que han permès mantenir-lo en bon estat de conservació fins ara.
A més, la façana s’ha restaurat recentment. No obstant, serà necessari realitzar inicialment algunes intervencions per arranjar la coberta interior. «Es podrien habitar ja», assegura el president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre, qui apunta que només cal «resoldre un tema de filtracions» que «no suposaria un cost excessivament alt».
Tot i això, s’està mirant de fer «una obra més important» als pisos superiors, que són «molt grans», per dividir-los en dos. L’estructura de l’edifici permet realitzar aquesta modificació, la qual permetria passar dels vuit habitatges que hi ha actualment al bloc fins als catorze.
Pel que fa als locals que hi ha a la planta baixa, García Latorre explica que «es continuaran llogant als negocis que hi ha ara». El conseller d’Urbanisme a l’Ajuntament de Tarragona recorda que «SMHAUSA és una empresa i pot arrendar-los de forma comercial sense cap tipus de problema».
Els apartaments s’adjudicaran com a habitatges de protecció oficial, tot i que també podran servir per cobrir situacions d’emergència econòmica i social. A més, el fet de comprar un edifici sencer, permetrà «una gestió econòmica, administrativa i tècnica més eficient». A finals del 2024, el consistori també va adquirir un bloc sencer de quatre pisos a Bonavista i hi va invertir 380.000 euros en la seva compra i les reformes.
La partida d’habitatge
«Volem complir amb el Pla Sectorial de l’Habitatge, que ens diu que hem de sumar uns mil habitatges de protecció oficial (HPO) en cinc anys a Tarragona», assenyala el president d’SMHAUSA, qui remarca que és una «prioritat». L’any passat, es va invertir un milió d’euros a la compra i reforma de 14 pisos per a lloguer social.
Aquest 2025, hi ha una partida de dos milions d’euros, fruit del pacte pressupostari entre el govern del PSC i el grup municipal d’En Comú Podem. Poc més de la meitat d’aquests diners es destinaran a l’adquisició «per tanteig i retracte» de l’edifici del carrer Lleida, que pertanyia a un propietari privat. La resta dels diners també «s’han anat gastant en la compra d’altres pisos de diferents punts de la ciutat».
El portaveu d’ECP, Jordi Collado, s’ha mostrat satisfet per aquest «pas clar» per «consolidar el nostre paradigma en les polítiques d’habitatge». «L’estratègia d’En Comú Podem es confirma com la guia per garantir el dret a l’habitatge a tots els barris», afegeix. En aquest sentit, afirma que la compra d’un edifici a l’entorn del Mercat fa realitat l’acord amb el govern: «pisos públics sense concentració i distribuïts per cada racó de la ciutat». «És una gran inversió que protegirà els llogaters actuals del bloc i oferirà noves oportunitats a famílies que ho necessiten», assenyala.
Diversificar la ubicació dels pisos de lloguer social a Tarragona
La filosofia va ser la mateixa a l’hora d’escollir els nou solars municipals que ha inscrit l’Ajuntament de Tarragona a la convocatòria de reserva pública de sòls impulsada per la Generalitat de Catalunya. És cert que quatre d’aquestes finques es troben a Llevant, però també n’hi ha d’altres situades a la zona de l’Eixample, el centre, la Part Baixa, la Part Alta o Llevant.
En total, es podrien edificar 827 pisos de lloguer social en aquests terrenys. Actualment, ja s’estan construint 192 habitatges de protecció oficial al PP-10. Aquesta no serà l’únic bloc que es construirà en aquesta zona, ja que la Generalitat i l’Ajuntament tenen previst crear-ne més. La promoció projectada al carrer Joan Fuster, a la Vall de l’Arrabassada, amb 65 pisos públics, també és una prioritat per al consistori.