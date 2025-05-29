Empresa
Enerkem, sòcia tecnològica de Repsol per a construir l’Ecoplanta, es troba en situació d’insolvència
Des de Repsol asseguren que aquest fet «no tindrà cap impacte» sobre el projecte, que compta amb la inversió final aprovada i segueix el calendari previst
Enerkem Inc, l’empresa canadenca sòcia tecnològica de Repsol per a la construcció de l’Ecoplanta del Morell, es troba en situació d’insolvència financera. Així ho confirma el Tribunal Superior del Quebec (Superior Court, Commercial Division) en l’ordre judicial emesa el passat 12 de maig.
Segons els diversos documents emesos per l’òrgan judicial, no es tracta d’un concurs de creditors ni d’una fallida, però sí d’una situació de reestructuració financera i legal necessària per a continuar amb l’activitat. Això inclou també totes les seves filials, com la marca espanyola Enerkem Spain Holdings. Aquesta situació, però, «no tindrà cap impacte sobre l’Ecoplanta de Tarragona, un projecte liderat per Repsol», indiquen fonts de la mateixa empresa a Diari Més.
La relació estratègica entre Repsol i Enerkem es remunta a anys enrere. L’any 2022, per exemple, la petroliera es va convertir en accionista de la marca canadenca quan va invertir 54 milions d’euros en accions i 68 més en bons convertibles. Aquesta operació, segons va informar la mateixa companyia, està «alineada amb l’aposta estratègica per la descarbonització i l’economia circular». L’aliança amb Enerkem fou primordial per al projecte de l’Ecoplanta.
La firma canadenca ha desenvolupat una tecnologia pionera en la producció de biocombustibles avançats i productes químics renovables a partir de residus no reciclables. És, doncs, una tecnologia clau per al desenvolupament del projecte de l’Ecoplanta, que està previst que comenci a funcionar l’any 2029.
«El projecte compta amb la inversió final aprovada i s’està executant segons el calendari previst», recalquen fonts de Repsol. Cal recordar que el seu Consell d’Administració va aprovar definitivament la inversió de més de 800 milions d’euros per a l’Ecoplanta el passat 29 de gener, una notícia celebrada després dels dubtes a causa de l’impuestazo del govern espanyol.
Repsol, clau en la reestructuració d’Enerkem
Segons els documents emesos pel Tribunal Superior del Quebec, Repsol té un paper clau en la reestructuració d’Enerkem. La petroliera forma part de l’Ad Hoc Committee -Comitè Ad Hoc, òrgan encarregat de l’estratègia financera durant el procés de reestructuració- juntament amb altres empreses amb accions d’Enerkem, com Eyre Street o Monarch. El comitè posa a disposició de la firma canadenca fins a 25 milions de dòlars, dels quals un 40% correspondrien a Repsol.
Per altra banda, la petroliera és considerada Interim Lender (prestamista provisional). Així doncs, s’ha compromès a assegurar el finançament provisional «fins a la data efectiva de la transacció de reestructuració», una quantitat d’uns 12,5 milions de dòlars canadencs. Segons els mateixos documents, Repsol també és considerada Secured Noteholder (titular de pagarés garantits).
Una relació de futur
El futur de l’Ecoplanta està assegurat. La presència de Repsol com a accionista i el seu rol clau en el procés de reestructuració d’Enerkem fan pensar que, en un futur, la petroliera podria acabar absorbint una part important de la marca amb seu a Montreal.
Enerkem, una empresa pionera en l’economia circular
Corria l’any 2000 quan Esteban i Vincent Chornet, pare i fill, van decidir crear Enerkem Inc. Esteban, enginyer químic de professió, va transmetre la passió per la química al seu fill, Vincent. Tots dos van fer les primeres investigacions en un laboratori de la Universitat de Sherbrooke, ubicada a la regió d’Estrie, al Canadà. Tres anys més tard van instal·lar el primer pilot funcional a la universitat, i l’any 2009 van inaugurar les noves instal·lacions on van començar a produir gas sintètic.
Poc després, entre 2011 i 2012, van modernitzar-se i van començar la producció de metanol i etanol, fins que l’any 2014 van inaugurar la primera planta comercial de conversió de residus en combustible. Dos anys més tard, al 2016, van convertir-se en la primera biorefineria a escala comercial del món que produïa metanol biològic circular avançat a partir de residus no reciclables. Un any després, Enerkem va llançar la producció comercial d’etanol cel·lulòsic.
Els avenços tecnològics d’Enerkem van cridar l’atenció de Repsol, que l’any 2022 es va aliar amb la marca canadenca amb el projecte conjunt de l’Ecoplanta. Ambdues empreses van presentar-lo a la Comissió Europea per a optar als Fons d’Innovació i, finalment, el projecte es va seleccionar entre més de 300 propostes presentades.
El futur d’Enerkem sembla garantit malgrat que, actualment, passi per un moment d’insolvència financera. Aquest estaria produït per una inversió desmesurada en la construcció d’una nova planta a Alberta. Els pròxims mesos seran decisius per conèixer el paper de Repsol en el futur d’Enerkem.
Com funciona l’Ecoplanta?
Un cop estiguin tractats els residus s’aconseguirà metanol circular, que s’utilitzarà com a matèria prima per a produir materials circulars per a dissolvents, adhesius, pintures, resines plàstiques, aerosols o biocombustibles avançats. Tot plegat, segons el portal web de l’Ecoplanta, contribuirà a evitar l’emissió d’unes 200.000 tones de CO2 cada any i, a més, reduirà els residus que haurien acabat a l’abocador. El projecte compta amb finançament dels Fons d’Innovació de la Comissió Europea, que aportaran més de 106 MEUR. La inversió prevista de Repsol serà de més de 740 MEUR, sumant un total per al projecte d’uns 800 MEUR.