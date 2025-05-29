Successos
El despreniment d'una cornisa en un edifici de l'Avinguda Ramon y Cajal de Tarragona obliga a revisar l'estructura
El Grup d’Estructures Col·lapsades recomana apuntalar l’edifici i extremar la precaució entre els veïns mentre s’elabora un informe tècnic municipal
Ahir a la nit, a les 00.23 h, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís d'emergència a causa del despreniment d'una part de la façana d’un edifici situat a la cruïlla de les avingudes Ramon y Cajal i Prat de la Riba, a Tarragona.
La Guàrdia Urbana, que va alertar de la situació, va informar de la caiguda d'una cornisa situada entre el quart i cinquè pis de l’immoble. Ràpidament, els Bombers van desplaçar una dotació amb autoescala al lloc dels fets, on van confirmar que s’havia desprès una part des del quart pis.
Davant la situació, els Bombers van fer una valoració inicial i van captar imatges específiques de la zona afectada. Aquestes imatges van ser enviades al Grup d’Estructures Col·lapsades, que va fer una revisió detallada de l’edifici. Segons aquest equip especialitzat, cal revisar l’estat de les vigues, apuntalar l’edifici i retirar la part del vector afectat per evitar nous despreniments. També han demanat als veïns extremar la precaució i evitar sortir als balcons.
Els tècnics municipals han estat requerits per elaborar un informe exhaustiu sobre l’estat de l’edifici, i l’Ajuntament ja n’ha estat informat. De moment, s’ha balisat la zona afectada per garantir la seguretat dels vianants i vehicles.
No s’han reportat ferits.