Judicial
Demanen 18 anys de presó per l'acusat d'intentar matar la seva parella a Tarragona el 2023
El processat va apunyalar la víctima amb un ganivet a la jugular i abdomen
L’Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dijous l’home acusat d’intentar matar la seva parella la nit del 13 al 14 de maig de 2023 al barri de Sant Ramon de Tarragona. L’investigat va apunyalar diverses vegades a la víctima en zones vitals, com el coll i l’abdomen, i també va ferir la dona a les mans quan intentava defensar-se en el forcejament. Fiscalia demana 7 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria en grau de temptativa, petició que l’acusació particular eleva a 18 anys. La defensa sol·licita una pena màxima de 4 anys per un delicte de lesions o d’homicidi en grau de temptativa. La víctima i el processat van declarar el dia de la gran apagada. El judici s'ha reprès avui amb les declaracions de testimonis i perits.
En el torn d’última paraula, l’acusat ha demanat disculpes a la víctima i als seus familiars, així com a la seva família. «Fins al dia dels fets, mai he tingut una relació violenta en l’àmbit de la parella ni d’amistats, quan em vaig adonar del que havia passat, va ser un xoc important», ha assegurat.
També ha explicat que li van caure les ulleres quan va agredir a la seva parella i que va marxar del lloc dels fets per dirigir-se a casa dels seus pares per demanar-los ajuda per a ella i per explicar el que havia passat.