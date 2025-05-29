Simulacre
Alertes, sirenes i gent despistada: així s’ha viscut el simulacre a Tarragona
Molts veïns s’han mostrat desconcertats en rebre la notificació als seus mòbils
La Generalitat de Catalunya ha activat aquest dijous una prova del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta), en un exercici en el qual s’han vist involucrades un total de 210.000 persones entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Els senyals acústics s’han escoltat en municipis com Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca, Constantí, La Canonja, Flix, Tortosa i altres nuclis de l’àrea industrial. L’objectiu d’aquesta operació era comprovar l’efectivitat dels sistemes d’alerta i reforçar la consciència ciutadana davant possibles emergències químiques.
A les 16:04 han començat a sonar un total de 55 sirenes, 52 al Camp de Tarragona i 3 a les Terres de l’Ebre, durant dues tandes successives que s’han prolongat uns quatre minuts, aproximadament. A les 16:00 en punt, els telèfons mòbils dels residents han començat a rebre una alerta massiva amb informació sobre el simulacre.
Tanmateix, l’escena en molts carrers ha reflectit confusió. Diverses persones seguien caminant o realitzant activitats a l’aire lliure quan, en teoria, s’haurien d’haver confinat en espais tancats com indica el protocol. Molts veïns s’han mostrat desconcertats en rebre la notificació als seus mòbils, sense saber amb certesa si es tractava d’una emergència real o d’un simulacre prèviament anunciat.
El Plaseqta és el pla específic dissenyat per respondre davant d’accidents químics a l’important sector industrial de Tarragona, una de les zones amb més concentració d’indústria petroquímica del sud d’Europa. Amb proves com aquesta, la Generalitat busca minimitzar riscos en un entorn especialment sensible.