Successos
Troben a Tarragona un nen de 4 anys desaparegut a Múrcia
La mare, que ha estat detinguda, s’havia emportat el menor malgrat que la custòdia pertany al pare
Bernardino, un nen de 4 anys que havia desaparegut el passat 4 de maig a la localitat murciana de Molina de Segura, ha estat trobat en bon estat a Tarragona. El menor es trobava amb la seva mare i la seva àvia, que han estat detingudes per la Policia després de confirmar-se que es tractava d’un cas de sostracció parental. La mare es va emportar el petit malgrat que la custòdia legal pertany al pare.
La família paterna, que no va deixar de buscar-ho des de la seva desaparició, s’ha desplaçat fins a la ciutat tarragonina durant aquesta matinada per retrobar-se amb el menor i poder portar-lo de tornada a casa. La situació de custòdia es remunta a una sentència judicial anterior, que va atorgar la tutela al pare després que la mare fos condemnada a prop de vuit mesos de presó per maltractaments cap a ell.
El pare, visiblement emocionat, ha explicat al programa Vamos a ver de Telecinco que retrobar-se amb el seu fill ha estat “el regal” més gran que podia rebre. “Quan vaig arribar a comissaria, el primer que em va dir va ser: ‘Pare, gràcies per salvar-me la vida. Sabia que m’estaves buscant amb la policia’”, ha relatat entre llàgrimes.