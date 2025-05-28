Mobilitat
L’estat aprova el nou projecte d’humanització de l’antiga N-340 al seu pas per Tarragona
El Ministeri de Transports preveu que les obres es licitin aquest estiu i arrenquin el 2026
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat definitivament el projecte per a la humanització de l’antiga N-340 al seu pas per Tarragona. L’actuació forma part de l’acord entre l’Estat i l’Ajuntament de Tarragona per al traspàs de carreteres de titularitat estatal, i contempla una inversió que superarà els 10 milions d’euros, finançada amb fons del Ministeri. Aquest preveu que les obres es licitin aquest estiu, amb l’objectiu que arrenquin durant el 2026.
Aquesta primera fase del projecte inclou tres intervencions principals: la construcció d’un carril bici i per a vianants entre la Via Augusta i la Móra; l’ampliació del pont del Francolí amb un nou espai destinat a la mobilitat sostenible; i la instal·lació de pantalles acústiques a banda i banda de l’A-7, al tram comprès entre l’Avinguda Catalunya i el cementiri. El pressupost previst per a les obres és de més de 9 milions d’euros. La resta es destinarà a l’assistència tècnica per al control d’aquesta actuació, la qual també ha d’adjudicar-se.
La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, ha valorat molt positivament aquest «pas tan important», que «suposa un gran avenç per a una obra cabdal per a la mobilitat sostenible de la ciutat». El conseller de Territori de l’Ajuntament, Nacho García, també va celebrar la notícia, assegurant que aquesta «era una aprovació que esperàvem i desitjàvem i que per fi ha arribat».
Pel que fa al carril bici, García va explicar que es tracta «d’una via segregada que anirà al marge dret en direcció Barcelona, amb espai per a vianants i bicicletes, i punts d’il·luminació amb balises que milloraran la mobilitat i l’accessibilitat». A més, va destacar que aquest nou tram enllaçarà amb el carril bici a la costa, connectant així totes les platges urbanes fins a la Móra.
Sobre l’ampliació del pont del Francolí, el conseller va destacar que «va molt amb la línia que estem treballant a nivell de planejament urbanístic: unir les dues bandes del riu perquè no sigui una cicatriu, sinó un punt d’unió, i guanyar més espai per als vianants». I sobre les pantalles acústiques, va recordar que «són una llarga reivindicació veïnal que per fi veuen la llum».
La fase dos, en redacció
Cal recordar que el projecte ja va ser aprovat inicialment el març de 2024. En aquella primera versió, en canvi, el carril bici havia d’arribar fins a Altafulla, però una al·legació presentada per un càmping proper, que demanava que el carril no travessés el pont sobre la via del tren, va obligar a modificar-lo. Així, el projecte va quedar dividit en dues fases. La segona, que ampliarà el traçat per fer-lo arribar fins a Altafulla, es troba actualment en procés de redacció.
Fins que no es finalitzi aquesta darrera fase, va explicar el conseller, no es produirà el traspàs de carreteres. A més, encara queden pendents altres trams d’aquest, com el condicionament de l’N-340 al seu pas pel Tanatori i la transformació de la T-11. La redacció del projecte inicial per al primer, va apuntar Garcia, que inclourà actuacions com la creació de voreres i nous espais d’aparcament, està «a punt» de completar-se.