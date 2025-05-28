Entrevista
Elvira Vidal: «Junts ha fet una oposició molt laxa, s’ha votat sí a tot i s’ha venut fum. El meu vot el PSC se l’haurà de guanyar»
Diari Més parla en exclusiva amb la nova consellera no adscrita, qui assegura que el portaveu de Junts, Jordi Sendra, «només pensa en fer carrera política i tenir una bona jubilació»
Com es troba Elvira Vidal després de sortir de Junts?
«Tocada emocionalment, però convençuda del pas que he fet. L’hauria d’haver fet abans».
Què ha passat en aquests dos anys perquè hagi acabat sortint del grup municipal?
«No m’han tingut en compte per a res. M’he sentit menystinguda. A més, no hi havia dinàmica de treball».
Què vol dir amb això?
«Que no ens preparàvem ni els plenaris, no hi ha hagut reunions de treball. Sempre ens vèiem al bar. Anàvem als plenaris sense saber què votaríem, almenys per part meva».
Com valora l’oposició que ha fet Junts?
«Ha estat molt laxa. Hem votat a tot que sí sense negociar i s’ha fet gala de projectes acordats amb el govern que no serviran per a res perquè no estan prou dotats».
Posi’m un exemple.
«Els 40.000 euros per obrir l’Hostal del Sol i fer-hi un parc ajardinat, o els 400.000 euros pel Mercat del Fòrum. Amb aquests diners és impossible obrir-lo. L’edifici s’ha de rehabilitar completament, i a sobre hi viuen dos veïns que s’hauran de reubicar. S’ha venut fum».
Com ha estat la seva relació amb Jordi Sendra?
«Molt dolenta des del principi. Ha vingut a l’Ajuntament a fer carrera política i tenir una millor jubilació».
I per què va decidir anar de segona a la llista?
«Ens coneixem des de la infantesa i pensava que seria diferent. Jo tenia ganes de treballar per la ciutat. Però des de l’inici la frase més sentida ha estat ‘jo sóc el portaveu i farem el què jo digui’».
S’ha sentit infravalorada?
«Sí. Les mocions les redactava jo i les signava ell. M’han retallat de fotografies. I mai he pogut disposar de l’ajuda de l’assessor, només treballava per ell. A més, he sentit molta pressió pel fet de no ser militant».
Se sent còmode sota el paraigua de Junts?
«Sí. De fet, en les eleccions al Parlament de l’any passat, el Joaquim Calatayud (diputat i alcalde de les Borges) em va dir si volia entrar a les llistes com a independent. I a mi em feia molta il·lusió».
Què va passar?
«Jordi Sendra ho va aturar».
Jordi Sendra va demanar que entregués l’acta de consellera. Ho farà?
«En absolut. Jo he vingut a treballar per la ciutadania tarragonina, no per Junts. El que començo ho acabo».
Se sent incòmode si la titllen de ‘trànsfuga’?
«Jo no guanyaré més ni presidiré cap empresa municipal, no soc trànsfuga. Seguiré treballant sense assessors, telèfon ni portàtil, tal com he fet fins ara».
Estava assabentada de les converses de Jordi Sendra amb la cúpula del partit per governar amb els socialistes?
«No, perquè no ens explicava res. Però em sona a un intercanvi de cromos: ‘Jo no entro a governar amb els del 155 i vostè em dona ser cap de llista l’any 2027’».
Vostè hauria entrat a l’equip de govern?
«Sí. Nou persones no poden moure una ciutat Patrimoni Mundial. Són molt treballadors, però no arriben».
En l’últim mandat, de fet, va ser la consellera de Parcs i Jardins, Capacitats Diverses i Contractació. Com ho va viure?
«Estic molt orgullosa de la feina que vam fer amb el Dídac Nadal i la Cristina Guzmán. En dos anys es va fer una feinada a la Guàrdia Urbana, a Mercats i es va millorar l’espai públic de la ciutat».
Hi havia diferència amb l’actual grup municipal de Junts?
«Molta. Ens reuníem, parlàvem i hi havia consens. Tots tres vam anar a negociar l’entrada a govern. Ningú no amagava res».
Què li han amagat ara?
«Jo no he arribat a veure la proposta de pacte del PSC».
Què es pot esperar d’Elvira Vidal els pròxims dos anys com a consellera no adscrita?
«Espremeré el meu vot».
En quin sentit?
«El meu sí el PSC l’haurà de guanyar. Sense el vot número 14, que és el meu, no aprovaran res».
I en dos anys, què passarà?
«Ja en parlarem, no sé què faré demà...».