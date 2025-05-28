Tarragona
La brossa i el POUM, la història interminable
L’enderroc del Mamotreto del Miracle serà un dels projectes més recordats d’aquest mandat ple de llums i ombres. Han passat dos anys des de les darreres eleccions municipals i, des de llavors, el govern Rubén Viñuales (PSC) ha hagut de governar sol i en minoria. Tot apunta que serà així fins als comicis del 2027. La complicada aritmètica del ple municipal ha obligat l’executiu municipal a trobar acords a dues bandes i fent malabars.
Amb el suport incondicional de Junts per Catalunya, els socialistes han anat alternant entre En Comú Podem i els consellers no adscrits —ex de Vox— per arribar als 14 vots necessaris per assolir la majoria. El batlle ha anat impulsant diferents projectes, però encara té molts reptes pendents en els pròxims dos anys. Entre altres, l’adjudicació del contracte de la brossa i el POUM, dues històries interminables. Ambdós temes van quedar sense resoldre’s el mandat passat i, ara per ara, continua allargant-se la demora.
Durant aquesta primera meitat de mandat, el govern ha executat inversions que estaven pendents com l’adequació del camp de rugbi, la creació de l’intercanviador de Battestini o les diferents actuacions previstes al projecte Greenbelt’26. L’estiu passat, el govern va iniciar la construcció de 192 habitatges socials al PP-10.
Algunes de les primeres propostes pròpies que va impulsar els socialistes va ser la recuperació dels regidors de barri o l’impuls del programa Pam a Pam, una iniciativa que no ha acabat de convèncer els veïns. L’executiu també ha aconseguit aprovar una nova ordenança de terrasses deu anys després.
El govern ha estat centrant els seus esforços a planificar la revitalització de la Tabacalera. Hi ha diferents projectes previstos, com mòdul 5 en un centre universitari o el trasllat de l’ICAC. Segons les previsions de l’Ajuntament, les màquines entraran en aquest emblemàtic edifici aquest mateix mandat per iniciar les obres.
També està pendent la construcció de la nova Biblioteca provincial, que s’ubicarà en l’antiga fàbrica de tabacs. És un projecte que depèn també de la Generalitat i l’Estat. Molts esperen que l’Ajuntament, liderat pel PSC, apressi el Govern català i l’espanyol —que comparteixen mateix color polític— perquè aquest equipament cultural sigui una realitat al més aviat possible.
Promeses electorals
El futur ús de la Tabacalera va ser un dels principals temes de debat en les eleccions del 2023. També ho va ser el POUM, que podria tornar a centrar la campanya del 2027 si el govern no prem l’accelerador per a la seva aprovació. De cara als comicis de fa dos anys, Viñuales va prometre diferents projectes i mesures que encara no s’han dut a terme, com la gratuïtat del servei de bus municipal, la recuperació de la Font dels Lleons o la Rambla del Mar.
En canvi, sí que està complint amb la seva proposta electoral de convertir l’última coca de la Rambla en una zona per a vianants, tot i que s’ha d’acabar de definir el projecte amb un concurs d’idees. El govern també treballa en la pacificació de l’eix Unió-Prim-Apodaca, així com en la renovació de la flota d’autobusos de l’EMT, amb la compra d’una trentena de busos híbrids i elèctrics.
L’eterna licitació de la brossa
La gran polèmica d’aquest mandat el centra el nou contracte de la brossa —caducat des del 2023—, que està immers en un embolic judicial que dura des del juny de l’any passat i es podria resoldre aquest estiu amb la resolució del Tribunal Català de Contractes.
L’organisme s’haurà de pronunciar sobre els recursos presentats per Paprec GBI i FCC Medio Ambiente —actual adjudicatària del servei de la neteja— contra l’adjudicació del contracte a Urbaser, segon classificat. Durant aquests dos anys de mandat hi ha hagut altres temes controvertits, com la creació de noves zones regulades.
Governar en solitari
Han passat dos anys des de la nit electoral del 28 de maig del 2023. L’alegria inundava la seu del PSC a Tarragona, on els socialistes aconseguien recuperar l’alcaldia només quatre anys després d’haver-la perdut. Enmig de la celebració i abans d’iniciar el seu primer mandat al capdavant de l’Ajuntament, Rubén Viñuales anunciava que governaria en solitari. Dos anys després, continua sent així. Malgrat estar en minoria, han estat capaços de tirar endavant temes crucials per a la ciutat. El govern ha aconseguit una certa estabilitat, malgrat que la geometria política al consistori és complexa.
Des de bon principi, Viñuales va trobar en els grups municipals de Junts per Catalunya i En Comú Podem els seus principals aliats per a aquest mandat. Quan no ha pogut comptar amb el suport d’ECP, els socialistes han trobat una alternativa en els consellers no adscrits Javier Gómez i Jaime Duque. La qüestió és que el govern del PSC ha sabut jugar bé les seves cartes per tirar endavant el mandat. I és que, més enllà de la resistència fèrria d’alguns partits, com Esquerra Republicana o el Partit Popular, ha tingut la sort de trobar-se amb una oposició que li ha allargat la mà.