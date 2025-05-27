Mobilitat
El projecte d’humanització de l’antiga N-340 al seu pas per Tarragona tindrà un cost de més de 10 MEUR
L’actuació inclourà un carril bici i per a vianants fins a la Móra, l’ampliació del pont del Francolí i pantalles acústiques a l’A-7, amb l’inici de les obres previst per al 2026
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat definitivament el projecte per a la humanització de l'antiga N-340 al seu pas per la ciutat de Tarragona. L’actuació tindrà un pressupost de més de 10 milions d’euros, dels quals més de 9 milions es destinaran a les obres mentre que la resta seran per l’assistència tècnica per al control d’aquests treballs. El Ministeri preveu licitar les obres aquest estiu perquè aquestes arrenquin el 2026. En la primera fase es construirà un carril per a bicicletes i vianants des de la Via Augusta fins a la Móra, també s’ampliarà el pont del Francolí i s’instal·laran les pantalles acústiques a banda i banda de l'A-7, entre els punts quilomètrics de l’accés de l'Avinguda Catalunya al cementiri.
La intervenció forma part de l'acord amb l'Ajuntament de Tarragona per al traspàs de les carreteres que són de titularitat estatal. La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, ha valorat molt positivament aquest «pas tan important» que permet avançar en una «obra cabdal» per a la mobilitat sostenible de la ciutat.