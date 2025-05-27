Política
Judit Gómez: «Tinc l’esperança que el tribunal digui que s’ha de reiniciar la licitació de la brossa»
La portaveu de Vox creu que és «la millor solució» i critica que «els trànsfugues són la crossa de Viñuales»
Quina nota li posa als dos primers anys mandat de Rubén Viñuales (PSC)?
«Un suspens. Només ha tret matrícula d’honor en la falta de vergonya a l’hora de mentir als tarragonins, com quan va dir que l’ajuntament estava en fallida. Aquest mandat ha estat marcat pels processos judicials, com hem vist amb el contracte de la brossa. També per les imposicions ideològiques, la degradació de la ciutat i la inseguretat. El que sap fer bé aquest govern és destruir. Els socialistes destrueixen pantans, preses, creus i mamotretos, però de construir no en saben».
Des d’un primer moment, el govern ha rebutjat qualsevol contacte amb Vox.
«No ens preocupa. Hem dit a nivell local i nacional que tenim una línia vermella que és el PSC. No pactarem amb ells, així com ells diuen que no ho faran amb nosaltres, però després pacten amb separatistes, comunistes i trànsfugues. I, clar, Viñuales és el primer trànsfuga, així que entre ells s’entenen».
Aquesta situació no els ha permès tenir veu en temes clau com els pressupostos.
«L’únic que em decep és la prepotència i supèrbia d’aquest alcalde. A nosaltres ens ha votat un 11% dels electors, més de 5.000 persones.
Com va afectar la sortida de Javier Gómez i Jaime Duque del grup municipal?
«Per a mi, va ser un alleugeriment. L’únic que feien era frenar l’activitat del grup municipal. No va ser una sorpresa perquè, des del primer minut, estaven clares les seves pretensions. No volien defensar els principis del partit ni els interessos dels ciutadans, sinó els seus propis interessos. En la negociació dels primers pressupostos vam tenir un conflicte perquè no votessin a favor. Els nostres votants poden estar tranquils perquè ara estan millor representats que abans».
Ells denunciaven que patien una pressió constant des de la direcció nacional de Vox. Això és cert?
«No hi ha cap pressió. En tot cas, la pressió la vaig rebre jo per part d’ells, que em ningunejaven i no em deixaven exercir les meves funcions a l’ajuntament. Em posaven traves contínuament. Totes les intervencions i mocions surten de Tarragona. És impossible que tot el que es diu a tots els ajuntaments passi pel filtre de Madrid».
Què n’opina sobre el paper que estan jugant els dos exconsellers de Vox?
«Són la crossa de Viñuales, que s’està aprofitant d’ells. Abans deien estar totalment en contra de la Zona de Baixes Emissions i, al final, han estat decisius per tirar-la endavant».
Li preocupa la trama judicial en la que està immers el contracte de la brossa?
«Tinc l’esperança que el Tribunal Català de Contractes doni carpetada i digui que s’ha de reiniciar el procés de licitació. Crec que serà la millor solució per a tots, ja que totes les empreses incomplien, d’alguna forma, els requisits. Si no és així, crec que patirem molt amb la neteja».
Què espera del nou POUM?
«Que no tingui una forta càrrega d’imposició ideològica, com passa amb les ciutats els 15 minuts o l’Anella Verda. Cal fomentar la col·laboració publicoprivada i permetre a la gent que visqui on vulgui».