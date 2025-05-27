Successos
Una furgoneta carregada de patates té un aparatós accident a Tarragona
El conductor ha perdut el control del vehicle i ha sortit de la via, xocant contra la barrera de seguretat de l'N-340
Una furgoneta carregada de patates ha tingut un aparatós accident aquest dimarts a la tarda a Tarragona. El succés s’ha produït cap a les 17 hores, quan el conductor ha perdut el control del vehicle i ha sortit de la via, xocant contra la barrera de seguretat de l'N-340.
Fins al lloc dels fets, a l’altura del Càmping Caledònia, que està situat a Tamarit, s’han desplaçat dues patrulles de la Policia Local d’Altafulla. L’accident no ha provocat afectacions en el trànsit i cap persona ha resultat ferida.