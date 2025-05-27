Política
ERC creu que la marxa d'Elvira Vidal de Junts dificulta la governabilitat a Tarragona
Els juntaires decidiran en els propers dies si demanen que la nova consellera no adscrita sigui considerada trànsfuga
La portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona, Maria Roig, ha afirmat aquest dilluns que la sortida d'Elvira Vidal de Junts dificulta la governabilitat del PSC al consistori. Roig ha afirmat que a partir d'ara «el govern socialista ho té més complicat a l'hora de buscar majories» i que «el tauler de joc es fa més complex».
Fonts del PSC han apuntat a l'ACN que tot i els canvis al plenari l'estratègia continuarà sent arribar a acords amb totes les formacions, excepte Vox, i que tan sols «s'ampliarà la ronda de contactes» -ara també amb Vidal- per trobar els suports necessaris. Des de Junts han explicat que els propers dies decidiran si demanen que Vidal, més enllà de ser no adscrita, també sigui etiquetada com a trànsfuga.
Roig ha evitat valorar els motius de la sortida de Junts de la consellera Elvira Vidal però ha remarcat que «ara agafa una rellevància que segurament abans no tenia perquè es converteix en una peça clau per una possible majoria». La portaveu republicana ha posat com a exemple algunes votacions sobre el nou contracte de la recollida d'escombraries, que han prosperat amb els nou vots del PSC, els fins ara tres de Junts i els dos no adscrits procedents de Vox. Ara, amb Junts amb dos representants i tres no adscrits els equilibris podrien variar, ja que calen catorze vots per tenir la majoria absoluta del plenari. «És feina del govern trobar les majories per aprovar les coses», ha reiterat Roig.
Per la seva banda, des del PSC han indicat que, en el fons, no canvia res, ja que hauran de seguir teixint aliances amb diferents forces i han posat en valor que per qüestions importants han obtingut majories àmplies, com amb pressupostos o recentment l'ordenança de terrasses. Finalment, des de Junts han indicat que han reclamat a Vidal que torni l'acta de consellera i que estudiaran si demanen que se la consideri trànsfuga. Una decisió que no prendran, a priori, fins la setmana que ve.
Fortí Sant Jordi
Des d'ERC han reclamat aquest dilluns que el govern municipal obri definitivament i de manera continuada el fortí Sant Jordi. Es tracta d'un baluard del construït el 1705 en el marc de la Guerra de Successió catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) que va rebre una injecció d'uns 250.000 euros la passada legislatura -amb ERC al govern municipal- per condicionar-lo, ja que es trobava en estat de degradació. Tot i això, no ha estat fins aquest dissabte que s'ha obert per primera vegada al públic. Va ser en el marc de la representació 'Anòxia, Naumàquia Coral', una òpera contemporània programada per Mèdol Centre d'Arts Contemporànies.
Roig ha valorat positivament l'experiència de poder fer espectacles en aquest espai i ha afirmat que es demostra que és un lloc vàlid per aquests esdeveniments. Tot i això, ha criticat que des del PSC «no s'hagi fet cap manteniment» des de mitjans del 2023 i ha denunciat que «de pressa i corrents» es va fer una mica de neteja però que no es van arribar a treure una vintena de bosses d'escombraries, que van quedar arraconades a la vista de tothom dins el fortí. També ha dit que durant la representació no es van encendre els llums quan es va començar a fer fosc. «S'ha arreglat de pressa i malament per acollir aquesta activitat; s'ha obert a desgana», ha subratllat.