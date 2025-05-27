Seguretat
Els carteristes i el mètode de l’abraçada, els tipus de furt més comuns a Tarragona
La setmana passada es va donar un cas del segon a Ramón y Cajal
Els carteristes i el mètode de l’abraçada són els tipus de furt més comuns a la ciutat de Tarragona. Segons ha pogut saber Diari Més, aquestes són les dues metodologies detectades actualment al municipi per la Guàrdia Urbana. El furt més habitual, expliquen des del cos, són els carteristes.
Es tracta de lladres que aprofiten moments de distracció de les víctimes per apropar-se i furtar les seves pertinences. Per l’altra banda, el mètode de l’abraçada, tal com indica el seu nom, consisteix a distreure persones, sovint grans o vulnerables, fent veure que les coneixen per aprofitar el contacte i sostreure objectes de valors.
Un exemple recent d’aquest tipus de delicte va tenir lloc el dimecres passat a l’Avinguda Ramón y Cajal. En aquest cas la víctima era una senyora de 82 anys, a la qual se li hauria apropat una dona que, fent-se passar per la filla d’una coneguda, li hauria sostret una polsera d’or. Segons relatava la família a les xarxes socials, l’autora hauria aprofitat la confiança de l’anciana per fer-li tocaments i hauria sortit corrents després del robatori.
A més, segons ha pogut saber aquest mitjà, fets similars s’haurien repetit en almenys dues ocasions durant la darrera setmana, tot i que en aquest cas no s’hauria arribat a produir cap furt. Un dels intents hauria tingut lloc divendres al carrer de Gasòmetre, on una dona s’hauria apropat a una parella d’edat avançada amb un missatge similar i una actitud sospitosa. L’altra temptativa hauria ocorregut a la plaça Verdaguer.
Altres tipus de furts detectats a la ciutat per la Guàrdia Urbana són el mètode de la taca i el del romaní. El primer, expliquen, es dona quan els autors taquen a les víctimes i s’ofereixen a netejar-li, aprofitant el moment per sostreure els objectes que puguin.
El segon el realitzen persones que venen romaní, clavells, o altres tipus de flors, aprofitant la proximitat, de nou, per sostreure pertinences. Així i tot, asseguren fonts policials, actualment no es té constància de cap cas relacionat amb aquestes dues metodologies. A més, indiquen, es registren «molt pocs» casos de les dues primeres tècniques.
Dispositiu en marxa
Coincidint amb l’inici de la campanya de creuers, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un dispositiu de seguretat i de detecció de carteristes. La Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani, el Passeig de les Palmeres o el Parc de les Granotes són algunes de les localitzacions claus d’aquest, tot i que també se supervisen l’estació de tren i la d’autobusos.
L’any passat la campanya va cloure amb 3 detencions per furt menys greu i 9 denúncies per furt lleu entre d’altres, així com una ordre d’allunyament per a dues lladres que ja no poden pujar als busos de l’EMT, on furtaven de forma recurrent.