La Comissió Assessora del Seguici Popular de Tarragona descarta la incorporació d’un nou element: el Basilisc
Han rebutjat la proposta de l’Associació La Salle perquè no pot demostrar que existís en el passat
La Comissió Assessora del Seguici Popular ha rebutjat la inclusió d’un nou element al bestiari festiu de Tarragona: el Basilisc. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Associació La Salle, que ha proposat la recuperació d’una figura que hauria existit en el passat a la ciutat. Així ho defensa l’entitat en el projecte que ha presentat —al qual ha tingut accés el Diari Més—, on destaquen la presència «notable» d’aquest ser mitològic a la Catedral tarragonina.
Una de les imatges més destacades del Basilisc es troba en forma de capitell a la galeria sud-est del claustre. «És àmpliament acceptat que les figures representades en els detalls decoratius dels temples medievals eren similars a les que apareixien en els Seguicis Populars i altres representacions de teatre popular», exposa l’associació en el document.
A més, remarquen que aquest argument ha servit per recuperar altres elements en el passat, com l’arcàngel de Sant Miquel del Ball de Diables o les màscares dels Set Pecats Capitals. També destaquen la incorporació del Griu, l’any 2014, «basant-se en el mateix tipus de treballs existents a la Catedral».
En el projecte fa referència a la tesi doctoral elaborada per Jordi Bertran sobre «El cicle de Santa Tecla, el Corpus i les entrades espectacularitzades». En l’assaig, s’indica que el Basilisc també apareix localitzada en dos exemplars en les escenes del sotacor de la sagristia, que és «coetani» amb la configuració del cicle teatral del Corpus i Santa Tecla.
Aquesta bèstia, coneguda com el rei de les serps, naixeria com una bèstia de foc amb tocs de gall i de drac. L’Associació La Salle —que inclou els col·legis de Sant Pere i Sant Pau i Torreforta— ha presentat una primera proposta artística elaborada per l’escultor Ferran Rey, expert en la creació d’imatgeria festiva, que també s’encarregarà de la seva construcció.
Tot i els arguments plantejats per l’entitat impulsora del projecte, la proposta va ser rebutjada el passat dijous per la Comissió Assessora del Seguici Popular. Aquest ens va néixer el 1991 i és integrada per diferents assessors externs a l’ajuntament, així com per representants de les diferents associacions i col·lectius integrants del Seguici i dels diferents grups polítics presents a l’ajuntament. També hi participen tècnics municipals de gestió cultural i arxius. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, també en forma part.
Provar la seva existència
La comissió va descartar la incorporació del Basilisc al Seguici, basant-se en el protocol vigent. I és que consideraven que l’existència i la vinculació d’aquesta figura a Tarragona no està clara perquè no està documentat. En aquest sentit, van concloure que no es pot demostrar al 100% que existís aquest element en el seguici medieval de la ciutat. Igualment, durant la reunió, es va parlar sobre la problemàtica de la saturació del Seguici. Tot i això, van obrir la porta a debatre la seva inclusió en un futur, si es troba nova documentació sobre aquesta criatura.
L’Associació La Salle no ha volgut fer declaracions, tot i que l’entitat continua amb la idea de tirar endavant el projecte, segons ha pogut saber aquest mitjà. De fet, aquesta figura es podria construir igualment, tot i que no podria participar ni en la Cercavila ni en la Professó de Santa Tecla. La decisió de desestimar aquesta proposta ha generat alguna discrepància entre la representació política que hi ha dins de la comissió.
«Anàlisi acadèmica»
Toni Carmona, conseller d’En Comú Podem, considera que «el projecte està ben treballat i mereix una anàlisi acadèmica seriosa abans de descartar-lo». En aquest sentit, la formació morada ha proposat l’elaboració d’un «estudi rigorós de la mà, per exemple, del Departament d’Història de la URV, sobre el possible fonament històric del Basilisc».
L’edil lamenta que l’Ajuntament «s’hagi negat a explorar aquesta possibilitat». Des del Partit Popular, assenyalen que, en la reunió prèvia que van mantenir amb l’Associació La Salle, ja van manifestar el seu suport a la incorporació d’aquest nou element, «representat a la Catedral», al Seguici.
D’altra banda, la portaveu d’Esquerra i membre de la comissió, Maria Roig, assenyala que «el que ha fet la comissió és aplicar un protocol que ha estat aprovat per tothom». Així, defensa que la bèstia es pot fer igualment i que participi d’altres actes, com el correfoc de Santa Tecla o el de Sant Joan.
ERC proposa també a continuar treballant «en paral·lel» per una possible inclusió dins del Seguici en un futur. Per la seva banda, el conseller de Junts Pep Manresa assegura que «ens agrada el projecte per recuperar el Basilisc, però no acrediten la preexistència històrica», apunta l’edil, qui apunta que «el protocol del Seguici és estricte per incorporar nous elements».
El Griu i el Ball de Titans, els últims elements recuperats a Tarragona
Tarragona té un dels seguicis més importants i nombrosos de Catalunya. Des dels anys 80, la ciutat ha viscut un gran procés de recuperació de balls, danses, entremesos, bèsties i representacions al·legòriques. La darrera incorporació es va produir l’any 2022, quan el Gremi de Marejants va reviure el Ball de Titans. Aquest element va estar present al Seguici Popular entre el 1557 i el 1804, i representa els dotze fills d’Urà i Gea, déus del cel i la terra, respectivament.
La darrera bèstia a ser recuperada va ser el Griu. El 2014, l’Associació de veïns i veïnes de la Vall de l’Arrabassada van impulsar la creació d’aquesta nova criatura de foc, que es va unir al Ball de Diables, el Drac, el Bou, la Víbria. Aquest animal fabulós, meitat àliga i meitat lleó, va ser un emblema extraordinàriament significatiu tant en el cerimonial litúrgic de la celebració de Santa Tecla com de la reialesa de la Corona catalanoaragonesa.
La carcassa zoomòrfica d’aquesta figura apareix reflectida en el sotacor de la sagristia de la Catedral, realitzada entre el 1355 i 1360, que recull la festa de l’època. És a dir, en el mateix lloc on també hi ha representats dos exemplars d’un Basilisc, element que pretén recuperar l’Associació La Salle. En el cas del Griu, però, la seva iconografia també apareix en el primer protocol o consueta de les festes de Santa Tecla de 1369.
La Comissió Assessora del Seguici Popular va acceptar la inclusió d’aquests dos elements, basant-se en el protocol del Seguici. Aquest es va crear el 1991 davant la preocupació existent sobre el creixement de les agrupacions que participaven en les festes majors de la ciutat. El text definitiu d’aquest document regulador va ser aprovat l’any 2000 pel ple municipal.