Successos
Un policia portuari salva un home que s’estava ofegant entre les roques a Tarragona
L’agent s’ha llançat al mar i ha aconseguit assistir al banyista, que mostrava clars signes d’esgotament
Un agent de la Policia Portuària de Tarragona ha rescatat aquest dilluns a la tarda un home de 36 anys que s’estava ofegant a la platja del Miracle, a la zona de roques del Fortí de la Reina, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. El policia ha vist la víctima en dificultats dins de l’aigua i s’ha llançat al mar per assistir-lo, ajudant-lo a mantenir-se a la superfície mentre arribaven els serveis d’emergència.
Els fets han ocorregut entorn de les 15:45 hores, quan l’agent, que patrullava per la zona, ha detectat una persona que s’estava ofegant. Així doncs, el policia s’ha llançat al mar i ha aconseguit assistir al banyista, que anava completament vestit i mostrava clars signes d’esgotament. L’agent ha aconseguit que l’home s’aferrés a les roques mentre esperaven l’arribada dels serveis d’emergència.
Poc després, s’ha activat un ampli dispositiu de rescat en el qual han participat tres dotacions del grup subaquàtic dels Bombers de la Generalitat i una embarcació de Salvament Marítim. Un dels rescatadors s’ha llançat a l’aigua des de la llanxa i ha ajudat l’home a pujar a bord, des d’on ha estat traslladat al Port Esportiu.
Una vegada a terra, l’home ha estat atès per una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha confirmat que patia una hipotèrmia severa i havia perdut el coneixement. Posteriorment ha estat evacuat a l’Hospital Joan XXIII.
L’agent que ha participat en el rescat també ha hagut de ser atès pels sanitaris. Encara que ha aconseguit tornar pel seu propi peu a través de les roques, presentava símptomes d’hipotèrmia i ha estat traslladat a l’Hospital de Santa Tecla per rebre atenció mèdica.