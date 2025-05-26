Equipaments
L’Ajuntament de Tarragona recupera i modifica el projecte per convertir el solar de l’Hostal del Sol en un espai verd
Els pressupostos del 2025 inclouen una partida de 40.000 euros per adequar la finca
L’Ajuntament de Tarragona ha reservat una partida de 40.000 euros per a la rehabilitació del solar de l’antic Hostal del Sol, que està abandonat i en desús. A finals del mandat passat, es va elaborar un projecte per a convertir-lo en un espai verd. Tot i que l’actual govern havia descartat fer-lo realitat en un primer moment, finalment ha decidit tirar-lo endavant.
El 2022, la llavors consellera de Parcs i Jardins, Elvira Vidal, va anunciar que aquest solar es convertiria en un jardí que serviria com a mirador des d’on poder observar el mar Mediterrani. En aquell moment, ja es va redactar un primer projecte.
La Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va autoritzar-lo, però amb un seguit de condicions tècniques per garantir la conservació del valor patrimonial de l’espai. Aquestes feien referència al control arqueològic de les actuacions, l’aspecte dels murs reconstruïts i a mantenir part de la façana de l’antic hostal.
Cal recordar que, en aquesta finca —de titularitat municipal des del 2008—, es troba el baluard napoleònic de Sant Climent. És un monument històric declarat Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN) i es va construir durant el segle XVII per tal de reforçar les muralles romanes i medievals de Tarragona.
Després de la Guerra del Francès, l’estructura va quedar inservible. L’estiu passat, el govern va confirmar al Diari Més que descartava convertir aquest solar en un espai verd, ja que era «inviable» i «no seria òptim per a la ciutat».
L’executiu socialista ha acabat canviant el seu parer després de l’acord pressupostari assolit amb el grup municipal de Junts per Catalunya, que exigia la reobertura d’aquest espai per a aprovar els comptes del 2025. Per tant, el govern ha decidit recuperar aquest projecte, però modificant-lo per «fer-lo viable», segons expliquen fonts municipals. La previsió és que estigui enllestit abans d’acabar l’any i es pugui enviar, de nou, a la Comissió de Patrimoni Cultural perquè doni el vistiplau.
Diferents usos
En els últims anys, el solar de l’antic Hostal del Sol ha tingut diferents usos. Va ser un aparcament de zona blava i, durant uns anys, es va convertir en un espai d’assajos dels Xiquets de Tarragona. Des de llavors, va quedar en desús i s’ha convertit en un espai freqüentat per persones sense llar.
La setmana passada, es va produir un incendi en aquesta finca, on hi havia una caseta que va quedar totalment cremada. A més, una persona va resultar ferida per cremades i inhalació de fum.
L’edifici de l’Hostal del Sol, una torre de vuit plantes, va tancar les seves portes l’any 1976. El 1998, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictava que aquest equipament afectava negativament l’entorn paisatgístic de la Muralla romana i del baluard napoleònic de Sant Climent. No va ser fins al 2010 que es va començar a enderrocar l’edifici, després que l’Ajuntament adquirís l’immoble dos anys abans. No va ser un camí de roses, ja que van haver de superar diversos processos judicials.