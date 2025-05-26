Successos
Excarceren una persona ferida després d'una col·lisió entre un cotxe i un camió a la C-14 a Alcover
La víctima, atrapada dins el vehicle, ha estat rescatada pels Bombers i traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
Aquest matí, a les 07.41 h, s’ha produït un accident de trànsit a la carretera C-14 al punt quilomètric 21, en direcció a Reus, dins el terme municipal d’Alcover. La col·lisió ha implicat un cotxe i un camió, i ha deixat una persona atrapada a l’interior del turisme.
Els Bombers de la Generalitat han activat quatre dotacions per atendre el sinistre. Les maniobres de rescat s’han centrat en l’excarceració de la víctima, que ha estat alliberada a través del maleter del vehicle, atesa la dificultat d'accés per les altres parts del cotxe.
Un cop rescatada, la persona ferida ha estat posada en mans del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.