Tarraco Viva
La ciutadania escollirà la temàtica del pròxim festival Tarraco Viva
Així ho va anunciar ahir el director Magí Seritjol
La ciutadania tarragonina serà l’encarregada d’escollir la temàtica de la pròxima edició de Tarraco Viva. Així ho va anunciar ahir, durant l’acte de cloenda, el director de l’esdeveniment, Magí Seritjol.
«El poble decidirà la temàtica de la pròxima edició», va expressar Seritjol al Refugi 1 del Moll de Costa just abans de rebre una gran ovació per part del públic assistent, que va valorar la tasca de Seritjol durant 27 anys al capdavant del festival.
L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va posar en valor la tasca de Seritjol i va qualificar d’«únic en tot el món» el festival tarragoní. «És un festival únic a nivell mundial que vol ser il·lustratiu, per tal que tothom pugui entendre la història. Els que en saben, i els que no en saben tant», va expressar Viñuales.
També va destacar que es tractava d’una edició «especial» pel fet de coincidir amb el 25è aniversari de Tarragona com a Patrimoni Mundial.
El batlle va aprofitar per animar tothom a visitar la ciutat. «Convido tothom a visitar Tarragona durant tot l’any. El nostre patrimoni està obert al món cada dia», va subratllar. A més, també va destacar els paral·lelismes entre la societat romana i l’actual. «Compartim motius de discussió i d’estima», va dir.