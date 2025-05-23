Diari Més

Cultura

El tarragoní Adrià Roca brilla amb llum pròpia amb "Let's Shine", el seu nou single

El jove artista tarragoní irromp amb força amb un tema que fusiona ritmes urbans i pop en una declaració de poder, ball i seducció

Imatge d'Adrià Roca en concert.

Imatge d'Adrià Roca en concert.Cedida

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos AlasàRedactor

Creat:

Actualitzat:

L'artista tarragoní Adrià Roca torna amb força a l'escena musical amb el llançament de Let's Shine, un tema carregat d’energia, sensualitat i actitud, que combina amb habilitat els sons urbans amb melodies pop, consolidant així el seu estil propi i inconfusible.

Amb només 23 anys, Roca fa un pas decidit en la seva trajectòria artística amb aquesta nova proposta, que s’erigeix com un autèntic himne de poder i seducció. Let's Shine relata el retrobament amb algú del passat en una discoteca, on la tensió, les mirades i l’atracció es converteixen en una batalla d’egos. “Jo sempre guanyo, ets als meus peus”, canta amb determinació, mentre el ball es transforma en l'arma definitiva.

Nascut artísticament entre Tarragona i Barcelona, Adrià Roca es va iniciar en les danses urbanes amb només 7 anys, i va començar a cantar als 15. Des d’aleshores, ha anat definint un estil propi que es manté fidel a les seves arrels però que no té por d’experimentar. De fet, en els seus futurs projectes, ja avança que incorporarà elements del techno.

tracking