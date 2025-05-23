Cultura
El tarragoní Adrià Roca brilla amb llum pròpia amb "Let's Shine", el seu nou single
El jove artista tarragoní irromp amb força amb un tema que fusiona ritmes urbans i pop en una declaració de poder, ball i seducció
L'artista tarragoní Adrià Roca torna amb força a l'escena musical amb el llançament de Let's Shine, un tema carregat d’energia, sensualitat i actitud, que combina amb habilitat els sons urbans amb melodies pop, consolidant així el seu estil propi i inconfusible.
Amb només 23 anys, Roca fa un pas decidit en la seva trajectòria artística amb aquesta nova proposta, que s’erigeix com un autèntic himne de poder i seducció. Let's Shine relata el retrobament amb algú del passat en una discoteca, on la tensió, les mirades i l’atracció es converteixen en una batalla d’egos. “Jo sempre guanyo, ets als meus peus”, canta amb determinació, mentre el ball es transforma en l'arma definitiva.
Nascut artísticament entre Tarragona i Barcelona, Adrià Roca es va iniciar en les danses urbanes amb només 7 anys, i va començar a cantar als 15. Des d’aleshores, ha anat definint un estil propi que es manté fidel a les seves arrels però que no té por d’experimentar. De fet, en els seus futurs projectes, ja avança que incorporarà elements del techno.