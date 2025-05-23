Química
Javier Sancho, nou president de l’AEQT
Sancho estarà acompanyat per Ignasi Cañagueral (Dow), Benjamin Hepfer (BASF) i Eduardo Sañudo (Vopak Terquimsa) com a vicepresidents, i per Maria Mas, que continua com a directora gerent
L’Assemblea General de l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) celebrada aquest divendres al Celler de Vila-seca ha nomenat Javier Sancho, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, com a nou president de l’entitat per als pròxims tres anys. D’aquesta manera, el fins ara vicepresident 1r i president de la Comissió de Medi Ambient, pren el relleu d’Ignasi Cañagueral, president els darrers tres anys.
Les tres vicepresidències les ocuparan a partir d’ara Ignasi Cañagueral (DOW) com a vicepresident 1r i continuaran Benjamin Hepfer (BASF) i Eduardo Sañudo (Vopak Terquimsa) que acompanyaran a Javier Sancho i a la directora gerent de l’AEQT, Maria Mas, en la direcció de l’organització.
El nou president va jugar un paper clau com a vicepresident durant el darrer mandat. En concret, des de la presidència de la Comissió de Medi Ambient, va liderar la Guia de Bones Pràctiques Mediambientals, una iniciativa pionera que posa de manifest l’aposta del sector en matèria de sostenibilitat. Un altre exemple destacat és l’aposta per la gestió conjunta de les aigües industrials entre empreses del sector químic de Tarragona, un referent internacional en l’eficiència de la gestió de l’aigua.
Sancho ha explicat als representants de l’Assemblea General que una de les seves principals prioritats és el desenvolupament del Pla Estratègic 2024-2028, així com, continuar treballant per esdevenir un complex químic de referència a escala internacional en matèria de seguretat, sostenibilitat, competitivitat i innovació. El nou president ha afegit que «cal continuar generant valor per al territori a l’hora que donem resposta als reptes globals en matèria energètica i mediambiental».
Abans, el president sortint, Ignasi Cañagueral, s’ha acomiadat del càrrec agraint l’intens treball dut a terme els darrers tres anys i la col·laboració i unitat de totes les empreses del sector amb el convenciment que, aquesta actitud de cooperació que sempre ha caracteritzat a l‘associació, serà clau per consolidar la seva competitivitat i la sostenibilitat en el seu procés cap a la neutralitat climàtica. Ignasi Cañagueral, a més de vicepresident 1r ha estat nomenat President de la Comissió de Medi Ambient.
La renovació de les diferents vocalies i càrrecs de la Junta Directiva era un dels punt principals de l’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària de l’AEQT d’aquest divendres. D’aquesta forma, a banda dels ja esmentats integren la Junta Directiva de l’AEQT Francisco Claver (Asesa), Ignacio Torres (Carburos Metálicos), Borja Pérez (Clariant), Andrea Firenze (Covestro), David Castañeda (ELIX Polymers), Joan Miquel Capdevila (Ercros), Antoni Boix (Grace), Eduardo Chicote (LyondellBasell), Leandro Crespo (Tepsa), Ángela Moreno (TDE), Enric Acosta (Messer Ibérica) , a més de Ferran Huidobro com a secretari general.