Successos
Un agent de la GUT fora de servei socorre una ciutadana amb una emergència mèdica
El policia va frenar el cotxe i va activar a la Guàrdia Urbana i el SEM
Un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona fora de servei va socórrer dilluns passat, cap a les 9.30h, una ciutadana de 41 anys que circulava amb el seu cotxe per l’avinguda d’Estanislau Figueres. Quan passava a tocar de la cruïlla amb el carrer Pin i Soler, la dona va començar a tocar el clàxon del vehicle de forma reiterada i a demanar ajuda. La ciutadana mostrava símptomes evidents que tenia alguna emergència mèdica.
L’agent, que en aquell moment es trobava a prop de la zona, es va acostar ràpidament cap al vehicle, va obrir la porta i va frenar el cotxe per evitar un accident de trànsit. Després, amb moltes dificultats, la dona li va transmetre que no podia parlar i que se li havia paralitzat mig cos de cop. L’agent la va col·locar en una posició de seguretat i va trucar a la Sala de Coordinació i Atenció Ciutadana (SCAC) de la Guàrdia Urbana perquè enviessin una ambulància amb urgència i també alguna patrulla de suport.
De seguida van arribar diverses patrulles que van tallar el trànsit a l’avinguda i també una ambulància. Després d’una primera atenció mèdica, els tècnics sanitaris van traslladar-la a l’Hospital de Santa Tecla.
Mentrestant, l’agent fora de servei que coneixia a la persona que estava sent atesa, va poder trucar a la parella de la dona per explicar-li els fets i que quan pogués es fes càrrec del vehicle.
Hores més tard, la dona, que es trobava recuperant-se favorablement d’aquesta emergència mèdica a l’hospital, va agrair a l’agent fora de servei la seva atenció i rapidesa i alhora ho va fer extensiu al cos de la Guàrdia Urbana.